Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve uygulanan vergi politikaları nedeniyle akaryakıt fiyatları her geçen gün değişmeye devam ediyor. Sürücüler, beklenen motorin zammı ve benzin zammı öncesinde güncel akaryakıt fiyatları 2025 listesini yakından takip ediyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarındaki kritik seviyeler ve ÖTV düzenlemeleri, motorin litre fiyatı ve benzin litre fiyatına yansıyabiliyor. Motorine zam mı geldi, ne kadar zam yapılacak? İşte akaryakıt fiyatları güncel listesi, zam beklentileri ve fiyat değişimleri ile ilgili son gelişmeler.

1 /10 Motorine zam geliyor Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, perşembe gecesinden itibaremotorinin litre fiyatına 2,5 TL zam yapılması bekleniyor.

2 /10 Güncel Akaryakıt Fiyatları 2025 (19 Kasım Verileri)

19 Kasım 2025 tarihi itibarıyla Türkiye'nin üç büyük şehrinde ortalama akaryakıt litre fiyatları şu şekildedir. Bu fiyatlar, dağıtıcı şirketlere ve istasyonlara göre küçük değişiklikler gösterebilir.



3 /10 İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54.89 TL Motorin: 57.63 TL LPG: 27.71 TL

4 /10 İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 54.73 TL Motorin: 57.49 TL LPG: 27.08 TL

5 /10 Ankara:

Benzin: 55.76 TL Motorin: 58.65 TL LPG: 27.60 TL

6 /10 İzmir:

Benzin: 56.09 TL Motorin: 58.99 TL LPG: 27.53 TL

7 /10 Akaryakıt Fiyatlarını Etkileyen 3 Temel Faktör Akaryakıt pompasına yansıyan fiyatlar, sadece bir şirketin kar marjından ibaret değildir; küresel ve yerel birçok etkenin bileşkesidir.





8 /10 1. Brent Petrolün Varil Fiyatı

Petrolün uluslararası piyasadaki temel belirleyicisi olan Brent petrolün varil fiyatı, ham madde maliyetini doğrudan etkiler. OPEC+ kararları, küresel arz/talep dengesi ve jeopolitik riskler (savaşlar, ambargolar) bu fiyatı hızla değiştirebilir. Petrol fiyatı yükseldikçe, rafineri çıkış fiyatı da yükselir.







9 /10 2. Döviz Kuru (Dolar/TL

Türkiye, akaryakıtı dolar üzerinden ithal etmektedir. Bu nedenle, uluslararası fiyatta bir değişiklik olmasa bile, dolar/TL kurundaki her yükseliş, ithalat maliyetini artırarak pompa fiyatlarına zam olarak yansır.