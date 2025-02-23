ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 ilde gerçekleştirilecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 670 bin 718 aday başvurdu. PMSÜ sınavı başlangıç ve bitiş saati ile soru sayısı gibi detaylar sınava girecek adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? MSÜ 2025 kaç soru, kaç dakika sürecek? İşte, ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı.