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MSÜ başvuruları bitti mi? 2025 Milli Savunma Üniversitesi sınav tarihi

MSÜ başvuruları bitti mi? 2025 Milli Savunma Üniversitesi sınav tarihi

11:2322/01/2025, الأربعاء
G: 22/01/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
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Millî Savunma Üniversitesi başvurusu ne zaman bitecek? 2025 MSÜ sınavı ne zaman?

2 Ocak'ta başlayan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları, 27 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Peki MSÜ başvuru 2025 geç başvuru tarihi ne zaman? MSÜ sınav ücreti ne kadar? İşte 2025 Milli Savunma Üniversitesi sınav tarihi.

ÖSYM tarafından 2 Ocak’ta alınmaya başlanan 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) başvuru süreci devam ediyor. Peki MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor? MSÜ başvuru 2025 ne zamana kadar devam edecek? MSÜ sınav ücreti ne kadar? İşte detaylar.

MSÜ 2025 başvurusu bitti mi ne zaman bitecek?

2025 yılı MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 2 Ocak'ta başlamış olup, 27 Ocak 2025 tarihinde sona erecektir.

MSÜ sınav ne zaman?

2025 MSÜ sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.

MSÜ 2025 geç başvurusu ne zaman?

MSÜ geç başvuruları 30 Ocak 2025 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.)

MSÜ başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2025-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) başvuru yapmaları ve Harp Okulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) nedir?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş bir askerî yükseköğretim kurumudur.​

MSÜ Akademik Birimler:

Harp Okulları:

Kara Harp Okulu

Deniz Harp Okulu

Hava Harp Okulu

Astsubay Meslek Yüksekokulları:

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu


MSÜ enstitüler:

Kara Harp Enstitüsü

Deniz Harp Enstitüsü

Hava Harp Enstitüsü

Müşterek Harp Enstitüsü

Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Alparslan Savunma Bilimleri ve Millî Güvenlik Enstitüsü

Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü

MSÜ Eğitim Süresi

Harp okullarında eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı dahil 5 yıllık olup, sunduklarını incelemek Harbiyeliler lisans diplomasının yanında subay diploması alarak mezun olmaktadırlar.

#MSÜ
#MSÜ başvuru ekranı
#Milli Savunma Üniversitesi

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