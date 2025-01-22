2 Ocak'ta başlayan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları, 27 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Peki MSÜ başvuru 2025 geç başvuru tarihi ne zaman? MSÜ sınav ücreti ne kadar? İşte 2025 Milli Savunma Üniversitesi sınav tarihi.
ÖSYM tarafından 2 Ocak’ta alınmaya başlanan 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) başvuru süreci devam ediyor. Peki MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor? MSÜ başvuru 2025 ne zamana kadar devam edecek? MSÜ sınav ücreti ne kadar? İşte detaylar.
MSÜ 2025 başvurusu bitti mi ne zaman bitecek?
2025 yılı MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 2 Ocak'ta başlamış olup, 27 Ocak 2025 tarihinde sona erecektir.
MSÜ sınav ne zaman?
2025 MSÜ sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.
MSÜ 2025 geç başvurusu ne zaman?
MSÜ geç başvuruları 30 Ocak 2025 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.)
MSÜ başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
2025-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) başvuru yapmaları ve Harp Okulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) nedir?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş bir askerî yükseköğretim kurumudur.
MSÜ Akademik Birimler:
Harp Okulları:
Kara Harp Okulu
Deniz Harp Okulu
Hava Harp Okulu
Astsubay Meslek Yüksekokulları:
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
MSÜ enstitüler:
Kara Harp Enstitüsü
Deniz Harp Enstitüsü
Hava Harp Enstitüsü
Müşterek Harp Enstitüsü
Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Alparslan Savunma Bilimleri ve Millî Güvenlik Enstitüsü
Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
MSÜ Eğitim Süresi
Harp okullarında eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı dahil 5 yıllık olup, sunduklarını incelemek Harbiyeliler lisans diplomasının yanında subay diploması alarak mezun olmaktadırlar.