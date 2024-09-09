Bu tür elim olayların bu ülkede işlenmemesi için hep beraber çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Başta görev ailelerin, onlar yetişemiyorsa devletin. Çocuk istismarının, cinsel istismarın önlemesi için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Soruşturma gizli sürüyor. Tüm deliller ortaya çıktığında ve suçlular tespit edildiğinde dava açılacak ve en ağır ceza ile gerekli cezaya çarptırılacak. Kamuoyunun ferahlatılması gerekiyor.

Bize düşen ona o kötü muameleyi yapanları bulmak. Onu bulup yargı önüne çıkarmak ve tarafsız ve bağımsız yargı tarafından o cezayı vermek. Yakından takip ediyoruz. Yoğun bir şekilde bu soruşturmayı devam ettiriyoruz."