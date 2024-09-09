Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması Türkiye'yi yasa boğdu. Dün gerçekleştirilen otopsi sonucu, Narin'in ölüm sebebine dair önemli detaylar ortaya çıktı. Peki Narin'in otopsi raporunda neler var? Narin nasıl öldürüldü, kim öldürdü, neden öldürdü? Narin cinayetinde korkunç itiraf...
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın dün cansız bedeni bulunmuştu. Narin'in cenazesi bugün kendi mahallesinde toprağa verildi. 11 saat 10 dakika süren otopsi sonunda, ölüm zamanının tespit edilemediği, ayrıca kesici, delici veya ateşli silahla yaralanma bulgularına rastlanmadığı açıklandı.
Narin'in otopsi raporunda neler var?
Narin'in Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ön raporu ortaya çıktı. Raporda Narin'in içinde olduğu çuvalda cesede ait olduğu değerlendirilen kaval kemiği bulunduğu, cansız bedeninden 91 örnek alındığı, çürüme başladığı gerekesiyle ölüm şekli ve zamanının belirlenemediği belirtildi. Kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılacak çalışmayla belirleneceği belirtilen raporda, şöyle denildi:
"Cenaze bütünlüğü bozulmadan önce ve cesedin içerisinde bulunduğu çuvaldan çıkarılmadan skopi işlemlerine tabi tutulduğu, radyoloji uzmanı ve adli tıp uzmanları eşliğinde gerekli incelemelerin yapıldığı, sonrasında moleküler ve genetik incelemeye esas olacak biyolojik bulgu, sürüntü örneklerinin detaylıca cesedin her noktasından olacak şekilde alındığı, ceset üzerinden alınan örneklerden istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde örneklerin alındığı, toplamda 91 adet örnek alındıktan sonra cesedin tekrar skopi işlemine tabi tutulduğu, skopi işlemi ardından klasik otopsi yapılmak üzere ceset otopsi salonuna alındı.
Otopsi işlemleri yukarıda belirtilen Adli Tıp uzmanları eşliğinde yapılan işlemlerin tümü kamera kaydı alınmak suretiyle usulüne uygun bir biçimde başlanıldığı, Adli Tıp Uzmanlarınca cesedin açıldığı, sol bacak diz kapağında itibaren kopma olduğu, cesedin bulunduğu bir çuval içerisinde cesede ait olduğu değerlendirilen muhtemel kaval kemiği olduğu değerlendirilen kemiğin muhafaza altına alınarak diğer kemik parçalarının da alınarak, beraber İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilerek, bacaktaki kopmanın sebebinin ancak burada yapılacak inceleme ile çözümlenebileceği,
iç organlarda gerekli incelemelerin yapılarak numunelerin alındığı, cesedin tümü üzerinde hemen her dokudan örnek alınıldığı, alınan doku örnekleri, iç organların üzerinde patolojik çalışmalar yapılması gerektiği, saçlı doku üzerinde gerekli kimyasal incelemelerin yapılması amacıyla örneklerin alındığı, Adli Tıp Uzmanlarının ilk izlenimlerinde cesette ciddi anlamda çürüme başlamış olduğundan somut bir beyanda bulunmanın mümkün olmayacağı,
yapılan otopsi işleminde bu aşamada gözle görünür bir kesici- delici alet veya ateşli silah yaralanması, iç kanama bulgusu elde edilemediği, cesetteki çürüme sebebiyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda da bulunulamayacağı, kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılacak moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen numuneler üzerinde yapılacak incelemeler ile belirlenebileceği Adli Tıp Heyetince belirtilmiştir."
Narin cinayetini itiraf etti: İfadesi kan dondurdu
Narin'in cenazesi ise bugün kendi mahallesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin cinayetiyle ilgili ilk itiraf geldi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 isimden biri olan itirafçı Narin cinayetini anlattı.
İtirafçı, "Narin'in cesedini amcası bana verdi. Amcası bana battaniyeyi gösterip "Bunu yok edeceksin" dedi. 200 bin TL teklif etti. Çuvalı alıp dereye götürdüm. Dereye koymam 30 dakika sürdü. Narin'i gömdükten sonra kayıp ihbarı verip arama çalışmalarına katıldım. Salim Güran öldürmeseydi bana "ortadan kaldır" demezdi" dedi.
Adalet Bakanı Tunç, Narin Güran cinayeti soruşturması hakkında konuştu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin Güran hakkında açıklamada bulundu
Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Tunç, Narin Güran cinayeti soruşturması hakkında konuştu. Bakan Tunç açıklamasında şunları söyledi:
"Yüzlerce insan Narin'i günlerce aradı. Bu süre içinde devletimizin tüm imkanlarıyla arama çalışmaları sürerken, adli soruşturma başlatıldı. İfadeler alındı, yol kontrolleri, kameralar tespit edilerek 276 kişinin ifadesine başvuruldu. Adli Tıp Kurumumuzun çalışmaları oldu. Narin'le uyumlu olmadığı görüldü. Amcasının aracında Narin'in DNA'sı ile şoför koltuğundaki DNA uyumlu olduğu tespit edildi. Bu nedenle amcası tutuklandı.
Narin'in cansız bedeni dere yatağında jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının eşliğinde cansız bedeni çuval içerisinde bulundu. Çok üzüldük, keşke canlı bulunabilseydi. Bizi derinden yaraladı. Hemen otopsi işlemleri başladı. O incelemeler neticesinde bir rapor ortaya çıkacak. DNA ve otopsi işlemleri devam ederken, Cumhuriyet Savcılarımızın sayısını artırdı. Şüpheli olarak 23 kişi daha gözaltına alındı. İfade işlemleri devam ediyor. Gece saatlerinde bir kişinin daha ifadesine başvuruldu.
Canice katledilmesine sebep olanlar, katledenler bulunacak. En ağır cezayı alacaklar. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular var. İfadeler, çapraz sorgular devam ediyor. Soruşturmayı da Adalet Bakanı olarak günde birkaç kez görüşerek o titiz çalışmaları takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da en başından beri Narin'in canlı bulunması için verdiği talimatlar ve adli soruşturmanın devam ettirilmesi, en ağır ceza almaları konusunda taleplerini iletti. Yakından soruşturmayı takip ediyor. Cumhuriyet Savcılarımız da Narin'i katledenlerle ilgili çalışmaları sürdürüyorlar. Bu süreç içinde soruşturmayı takip edeceğiz.
Bu tür elim olayların bu ülkede işlenmemesi için hep beraber çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Başta görev ailelerin, onlar yetişemiyorsa devletin. Çocuk istismarının, cinsel istismarın önlemesi için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Soruşturma gizli sürüyor. Tüm deliller ortaya çıktığında ve suçlular tespit edildiğinde dava açılacak ve en ağır ceza ile gerekli cezaya çarptırılacak. Kamuoyunun ferahlatılması gerekiyor.
Bize düşen ona o kötü muameleyi yapanları bulmak. Onu bulup yargı önüne çıkarmak ve tarafsız ve bağımsız yargı tarafından o cezayı vermek. Yakından takip ediyoruz. Yoğun bir şekilde bu soruşturmayı devam ettiriyoruz."