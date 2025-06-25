NATO’nun en güçlü ülkeleri 2025 listesi açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

NATO’nun 2025 yılı itibarıyla en güçlü üye ülkeleri açıklandı. Global Firepower ve çeşitli savunma analiz kuruluşlarının verilerine göre hazırlanan sıralamada, askeri harcama, aktif personel sayısı, hava ve deniz kuvvetleri kapasitesi ile teknolojik altyapı gibi birçok kriter dikkate alındı. Peki NATO'nun en güçlü ülkeleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
Savunma kaynakları, Türkiye’nin özellikle insansız hava araçları, füze teknolojileri ve yerli mühimmat üretiminde son yıllarda büyük bir ivme kazandığını belirtiyor. Kara ordusunun büyüklüğü ve coğrafi stratejik konumu da Türkiye’yi ittifak içinde kritik bir aktör haline getiriyor.
NATO yetkilileri, artan küresel tehditlere karşı savunma kapasitesinin önemine dikkat çekerken, 2025 Lahey Zirvesi'nde üyelerin savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5’ine çıkarmayı taahhüt ettiği hatırlatıldı. Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda attığı adımlar da sıralamadaki konumunu güçlendiren etkenler arasında yer aldı.
İşte NATO'nun en güçlü ülkeleri 2025 listesi
20. Estonya
Bütçe: ~1.3 milyar $
Asker: ~10.000
Siber savunma ve teknolojide güçlü. NATO’nun dijital kalkanı.
19. Letonya
Bütçe: ~1.5 milyar $
Asker: ~17.000
NATO ön cephe ülkelerinden. Hızla modernize ediliyor.
17. Hırvatistan
Bütçe: ~2.5 milyar $
Asker: ~18.000
Balkanlarda NATO’nun istikrar güvencesi.
16. Portekiz
Bütçe: ~3-4 milyar $
Asker: ~27.000
Atlantik’te üsleri ve deniz gücüyle NATO’ya lojistik destek sağlıyor.
15. Çekya (Çek Cumhuriyeti)
Bütçe: ~5-6 milyar $
Asker: ~27.000
Modernizasyon sürecinde. Orta Avrupa’da aktif bir oyuncu.
14. Belçika
Bütçe: ~6 milyar $
Asker: ~26.000
NATO karargahına ev sahipliği yapıyor. Küçük ama entegre bir orduya sahip.
13. Romanya
Bütçe: ~8-10 milyar $
Asker: ~70.000
Karadeniz’de stratejik bir oyuncu. ABD üslerine ev sahipliği yapıyor.
12. Norveç
Bütçe: ~8 milyar $
Asker: ~20.000
Arktik bölgesinde stratejik üs ve donanma kapasitesiyle öne çıkıyor.
11. Yunanistan
Bütçe: ~7-8 milyar $
Asker: ~140.000
Kara, hava ve donanma gücü dengeli. Bölgesel tehditlere karşı hazır.
10. Hollanda
Bütçe: ~15 milyar $
Asker: ~40.000
Küçük ama etkili. Siber savunma ve hava gücünde uzman.
9. İspanya
Bütçe: ~20 milyar $
Asker: ~120.000
Güçlü donanma, F-18 ve Eurofighter filosu, NATO görevlerinde aktif rol.
8. Kanada
Bütçe: ~26 milyar $
Asker: ~70.000
NATO misyonlarında aktif, güçlü teknolojik altyapı ve hava kuvvetleri var.
7. Polonya
Bütçe: ~30 milyar $ (artıyor)
Asker: ~180.000
Doğu Avrupa’nın en agresif modernizasyon programına sahip.
6. İtalya
Bütçe: ~35 milyar $
Asker: ~170.000
Akdeniz’in kilit ülkesi, deniz ve hava kuvvetleri güçlü.
5. Almanya
Bütçe: ~55 milyar $
Asker: ~183.000
Modernize edilen ordu ve lojistik kabilieti ile Avrupa’nın omurgası.
4. Fransa
Bütçe: ~60 milyar $
Asker: ~205.000
Nükleer güç, küresel operasyon yeteneği ve bağımsız savunma sanayiiyle öne çıkıyor.
3. Birleşik Krallık
Bütçe: ~75 milyar $
Asker: ~148.000
Nükleer başlık, güçlü donanma ve F-35 filosuyla Atlantik’in güvenlik garantörlerinden.
2. Türkiye
Bütçe: ~30 milyar $
Asker: ~450.000
NATO’nun 2. büyük kara gücü. SİHA, füze, hava savunma gibi alanlarda yerli üretimiyle dikkat çekiyor.
1. ABD (Amerika Birleşik Devletleri)
Bütçe: ~880 milyar $
Asker: ~1.3 milyon
Nükleer güç, küresel üs ağı ve dünyanın en büyük donanmasıyla açık ara lider.