NATO’nun en güçlü ülkeleri 2025 listesi açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

NATO’nun 2025 yılı itibarıyla en güçlü üye ülkeleri açıklandı. Global Firepower ve çeşitli savunma analiz kuruluşlarının verilerine göre hazırlanan sıralamada, askeri harcama, aktif personel sayısı, hava ve deniz kuvvetleri kapasitesi ile teknolojik altyapı gibi birçok kriter dikkate alındı. Peki NATO'nun en güçlü ülkeleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

1 /20 Savunma kaynakları, Türkiye’nin özellikle insansız hava araçları, füze teknolojileri ve yerli mühimmat üretiminde son yıllarda büyük bir ivme kazandığını belirtiyor. Kara ordusunun büyüklüğü ve coğrafi stratejik konumu da Türkiye’yi ittifak içinde kritik bir aktör haline getiriyor.

NATO yetkilileri, artan küresel tehditlere karşı savunma kapasitesinin önemine dikkat çekerken, 2025 Lahey Zirvesi'nde üyelerin savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5’ine çıkarmayı taahhüt ettiği hatırlatıldı. Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda attığı adımlar da sıralamadaki konumunu güçlendiren etkenler arasında yer aldı. İşte NATO'nun en güçlü ülkeleri 2025 listesi

2 /20 20. Estonya Bütçe: ~1.3 milyar $ Asker: ~10.000 Siber savunma ve teknolojide güçlü. NATO’nun dijital kalkanı.





3 /20 19. Letonya Bütçe: ~1.5 milyar $ Asker: ~17.000 NATO ön cephe ülkelerinden. Hızla modernize ediliyor.



4 /20 17. Hırvatistan Bütçe: ~2.5 milyar $ Asker: ~18.000 Balkanlarda NATO’nun istikrar güvencesi.



5 /20 16. Portekiz Bütçe: ~3-4 milyar $ Asker: ~27.000 Atlantik’te üsleri ve deniz gücüyle NATO’ya lojistik destek sağlıyor.



6 /20 15. Çekya (Çek Cumhuriyeti) Bütçe: ~5-6 milyar $ Asker: ~27.000 Modernizasyon sürecinde. Orta Avrupa’da aktif bir oyuncu.



7 /20 14. Belçika Bütçe: ~6 milyar $ Asker: ~26.000 NATO karargahına ev sahipliği yapıyor. Küçük ama entegre bir orduya sahip.



8 /20 13. Romanya Bütçe: ~8-10 milyar $ Asker: ~70.000 Karadeniz’de stratejik bir oyuncu. ABD üslerine ev sahipliği yapıyor.





9 /20 12. Norveç Bütçe: ~8 milyar $ Asker: ~20.000 Arktik bölgesinde stratejik üs ve donanma kapasitesiyle öne çıkıyor.



10 /20 11. Yunanistan Bütçe: ~7-8 milyar $ Asker: ~140.000 Kara, hava ve donanma gücü dengeli. Bölgesel tehditlere karşı hazır.



11 /20 10. Hollanda Bütçe: ~15 milyar $ Asker: ~40.000 Küçük ama etkili. Siber savunma ve hava gücünde uzman.



12 /20 9. İspanya Bütçe: ~20 milyar $ Asker: ~120.000 Güçlü donanma, F-18 ve Eurofighter filosu, NATO görevlerinde aktif rol.



13 /20 8. Kanada Bütçe: ~26 milyar $ Asker: ~70.000 NATO misyonlarında aktif, güçlü teknolojik altyapı ve hava kuvvetleri var.



14 /20 7. Polonya Bütçe: ~30 milyar $ (artıyor) Asker: ~180.000 Doğu Avrupa’nın en agresif modernizasyon programına sahip.



15 /20 6. İtalya Bütçe: ~35 milyar $ Asker: ~170.000 Akdeniz’in kilit ülkesi, deniz ve hava kuvvetleri güçlü.



16 /20 5. Almanya Bütçe: ~55 milyar $ Asker: ~183.000 Modernize edilen ordu ve lojistik kabilieti ile Avrupa’nın omurgası.



17 /20 4. Fransa Bütçe: ~60 milyar $ Asker: ~205.000 Nükleer güç, küresel operasyon yeteneği ve bağımsız savunma sanayiiyle öne çıkıyor.



18 /20 3. Birleşik Krallık Bütçe: ~75 milyar $ Asker: ~148.000 Nükleer başlık, güçlü donanma ve F-35 filosuyla Atlantik’in güvenlik garantörlerinden.



19 /20 2. Türkiye Bütçe: ~30 milyar $ Asker: ~450.000 NATO’nun 2. büyük kara gücü. SİHA, füze, hava savunma gibi alanlarda yerli üretimiyle dikkat çekiyor.

