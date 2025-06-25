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NATO’nun en güçlü ülkeleri 2025 listesi açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

NATO’nun en güçlü ülkeleri 2025 listesi açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

23:1925/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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NATO’nun 2025 yılı itibarıyla en güçlü üye ülkeleri açıklandı. Global Firepower ve çeşitli savunma analiz kuruluşlarının verilerine göre hazırlanan sıralamada, askeri harcama, aktif personel sayısı, hava ve deniz kuvvetleri kapasitesi ile teknolojik altyapı gibi birçok kriter dikkate alındı. Peki NATO'nun en güçlü ülkeleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

Savunma kaynakları, Türkiye’nin özellikle insansız hava araçları, füze teknolojileri ve yerli mühimmat üretiminde son yıllarda büyük bir ivme kazandığını belirtiyor. Kara ordusunun büyüklüğü ve coğrafi stratejik konumu da Türkiye’yi ittifak içinde kritik bir aktör haline getiriyor.


NATO yetkilileri, artan küresel tehditlere karşı savunma kapasitesinin önemine dikkat çekerken, 2025 Lahey Zirvesi'nde üyelerin savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5’ine çıkarmayı taahhüt ettiği hatırlatıldı. Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda attığı adımlar da sıralamadaki konumunu güçlendiren etkenler arasında yer aldı.

İşte NATO'nun en güçlü ülkeleri 2025 listesi

20. Estonya

Bütçe: ~1.3 milyar $

Asker: ~10.000

Siber savunma ve teknolojide güçlü. NATO’nun dijital kalkanı.



19. Letonya

Bütçe: ~1.5 milyar $

Asker: ~17.000

NATO ön cephe ülkelerinden. Hızla modernize ediliyor.


17. Hırvatistan

Bütçe: ~2.5 milyar $

Asker: ~18.000

Balkanlarda NATO’nun istikrar güvencesi.


16. Portekiz

Bütçe: ~3-4 milyar $

Asker: ~27.000

Atlantik’te üsleri ve deniz gücüyle NATO’ya lojistik destek sağlıyor.


15. Çekya (Çek Cumhuriyeti)

Bütçe: ~5-6 milyar $

Asker: ~27.000

Modernizasyon sürecinde. Orta Avrupa’da aktif bir oyuncu.


14. Belçika

Bütçe: ~6 milyar $

Asker: ~26.000

NATO karargahına ev sahipliği yapıyor. Küçük ama entegre bir orduya sahip.


13. Romanya

Bütçe: ~8-10 milyar $

Asker: ~70.000

Karadeniz’de stratejik bir oyuncu. ABD üslerine ev sahipliği yapıyor.



12. Norveç

Bütçe: ~8 milyar $

Asker: ~20.000

Arktik bölgesinde stratejik üs ve donanma kapasitesiyle öne çıkıyor.


11. Yunanistan

Bütçe: ~7-8 milyar $

Asker: ~140.000

Kara, hava ve donanma gücü dengeli. Bölgesel tehditlere karşı hazır.


10. Hollanda

Bütçe: ~15 milyar $

Asker: ~40.000

Küçük ama etkili. Siber savunma ve hava gücünde uzman.


9. İspanya

Bütçe: ~20 milyar $

Asker: ~120.000

Güçlü donanma, F-18 ve Eurofighter filosu, NATO görevlerinde aktif rol.


8. Kanada

Bütçe: ~26 milyar $

Asker: ~70.000

NATO misyonlarında aktif, güçlü teknolojik altyapı ve hava kuvvetleri var.


7. Polonya

Bütçe: ~30 milyar $ (artıyor)

Asker: ~180.000

Doğu Avrupa’nın en agresif modernizasyon programına sahip.


6. İtalya

Bütçe: ~35 milyar $

Asker: ~170.000

Akdeniz’in kilit ülkesi, deniz ve hava kuvvetleri güçlü.


5. Almanya

Bütçe: ~55 milyar $

Asker: ~183.000

Modernize edilen ordu ve lojistik kabilieti ile Avrupa’nın omurgası.


4. Fransa

Bütçe: ~60 milyar $

Asker: ~205.000

Nükleer güç, küresel operasyon yeteneği ve bağımsız savunma sanayiiyle öne çıkıyor.


3. Birleşik Krallık

Bütçe: ~75 milyar $

Asker: ~148.000

Nükleer başlık, güçlü donanma ve F-35 filosuyla Atlantik’in güvenlik garantörlerinden.


2. Türkiye

Bütçe: ~30 milyar $

Asker: ~450.000

NATO’nun 2. büyük kara gücü. SİHA, füze, hava savunma gibi alanlarda yerli üretimiyle dikkat çekiyor.


1. ABD (Amerika Birleşik Devletleri)

Bütçe: ~880 milyar $

Asker: ~1.3 milyon

Nükleer güç, küresel üs ağı ve dünyanın en büyük donanmasıyla açık ara lider.

#NATO
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