Türkiye’nin en büyük ilçesi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 31 Aralık 2022 itibarıyla Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. İstanbul'un toplam nüfusu 15 milyon 907 bin 951, Ankara'nın 5 milyon 782 bin 285, İzmir'in 4 milyon 462 bin 56, Bursa'nın 3 milyon 194 bin 720 ve Antalya'nın 2 milyon 688 bin 4 kişi olarak belirlendi. İstanbul'un Esenyurt ilçesi ise bu verilerle Türkiye’nin en kalabalık ilçesi oldu ve 57 şehri geride bıraktı. Peki, Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri hangileri? İşte, Türkiye’nin en fazla nüfusa sahip ilçeleri listesi...
Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. TÜİK nüfus sayımı verilerine göre Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri de belli oldu. Peki Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri hangileri? İşte Türkiye’nin en fazla nüfusa sahip ilçeler listesi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, özellikle İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak öne çıktı ve 57 ili nüfus bazında geride bıraktı.
Ankara'nın Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişilik nüfusuyla 3'üncü sırada yer alırken, Keçiören'i, 936 bin 351 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesi takip etti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi 884 bin 451, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 839 bin 553, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 805 bin 930, Adana'nın Seyhan ilçesi 792 bin 536,
İstanbul'un Bağcılar ilçesi 744 bin 351 ve Pendik ilçesi 741 bin 895 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık diğer ilçeleri olarak sıralandı.
Böylelikle en kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in ikişer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer aldı. İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri listesi.
Ankara Çankaya nüfusu 949.265
Ankara Keçiören nüfusu 942.884
Gaziantep Şahinbey nüfusu 936.351
Bursa Osmangazi nüfusu 884.451
Gaziantep Şehitkamil nüfusu 839.553
İstanbul Küçükçekmece nüfusu 805.930
Adana Seyhan nüfusu 792.536
İstanbul Bağcılar nüfusu 744.351
İstanbul Pendik nüfusu 741.895
Ankara Yenimahalle nüfusu 704.652
Konya Selçuklu nüfusu 690.667
Ankara Mamak nüfusu 687.535
Ankara Etimesgut nüfusu 614.891
Antalya Kepez nüfusu 608.675
Ankara Sincan nüfusu 572.609
Antalya Muratpaşa nüfusu 526.293
Kahramanmaraş Onikişubat nüfusu 453.730
Diyarbakır Kayapınar nüfusu 419.513
Ankara Altındağ nüfusu 413.994
Diyarbakır Bağlar nüfusu 406.471
Adana Yüreğir nüfusu 404.726
Hatay Antakya nüfusu 399.045
Adana Çukurova nüfusu 389.175
Konya Karatay nüfusu 370.927
Antalya Alanya nüfusu 364.180
Mersin Tarsus nüfusu 350.732
Konya Meram nüfusu 348.325