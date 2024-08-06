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Nüfusu en kalabalık ilçeler belli oldu: Listeye o il damgasını vurdu! İşte o ilçelerin 2024 güncel listesi...

12:40 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Türkiye’nin en büyük ilçesi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 31 Aralık 2022 itibarıyla Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. İstanbul'un toplam nüfusu 15 milyon 907 bin 951, Ankara'nın 5 milyon 782 bin 285, İzmir'in 4 milyon 462 bin 56, Bursa'nın 3 milyon 194 bin 720 ve Antalya'nın 2 milyon 688 bin 4 kişi olarak belirlendi. İstanbul'un Esenyurt ilçesi ise bu verilerle Türkiye’nin en kalabalık ilçesi oldu ve 57 şehri geride bıraktı. Peki, Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri hangileri? İşte, Türkiye’nin en fazla nüfusa sahip ilçeleri listesi...

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Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. TÜİK nüfus sayımı verilerine göre Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri de belli oldu. Peki Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri hangileri? İşte Türkiye’nin en fazla nüfusa sahip ilçeler listesi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, özellikle İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak öne çıktı ve 57 ili nüfus bazında geride bıraktı.

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Ankara'nın Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişilik nüfusuyla 3'üncü sırada yer alırken, Keçiören'i, 936 bin 351 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesi takip etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi 884 bin 451, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 839 bin 553, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 805 bin 930, Adana'nın Seyhan ilçesi 792 bin 536,

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İstanbul'un Bağcılar ilçesi 744 bin 351 ve Pendik ilçesi 741 bin 895 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık diğer ilçeleri olarak sıralandı.

Böylelikle en kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in ikişer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer aldı. İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri listesi.

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Ankara Çankaya nüfusu 949.265

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Ankara Keçiören nüfusu 942.884

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Gaziantep Şahinbey nüfusu 936.351

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Bursa Osmangazi nüfusu 884.451

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Gaziantep Şehitkamil nüfusu 839.553

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İstanbul Küçükçekmece nüfusu 805.930

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Adana Seyhan nüfusu 792.536

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İstanbul Bağcılar nüfusu 744.351

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İstanbul Pendik nüfusu 741.895

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Ankara Yenimahalle nüfusu 704.652

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Konya Selçuklu nüfusu 690.667

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Ankara Mamak nüfusu 687.535

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Ankara Etimesgut nüfusu 614.891

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Antalya Kepez nüfusu 608.675

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Ankara Sincan nüfusu 572.609

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Antalya Muratpaşa nüfusu 526.293

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Kahramanmaraş Onikişubat nüfusu 453.730

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Diyarbakır Kayapınar nüfusu 419.513

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Ankara Altındağ nüfusu 413.994

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Diyarbakır Bağlar nüfusu 406.471

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Adana Yüreğir nüfusu 404.726

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Hatay Antakya nüfusu 399.045

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Adana Çukurova nüfusu 389.175

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Konya Karatay nüfusu 370.927

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Antalya Alanya nüfusu 364.180

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Mersin Tarsus nüfusu 350.732

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Konya Meram nüfusu 348.325

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