Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı soru ve cevapları açıklandı mı, ÖGG A ve B kitapçığı ne zaman yayınlanacak?

Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı soru ve cevapları açıklandı mı, ÖGG A ve B kitapçığı ne zaman yayınlanacak?

11:3019/10/2025, Pazar
Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru yöneltildi. Puanlama ve değerlendirme işlemleri de 100 puan üzerinden yapılacak. Sınav sonuçları, soru ve cevapları ve www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden öğrenilecek. Peki ÖGG soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte özel güvenlik görevlisi soruları sorgulama ekranı.

117. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2025 sınav takvimine göre 19 Ekim 2025 Pazar günü yapılıyor. Adaylara, 27 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında sınav giriş belgeleri teslim edilmişti. Adaylar 100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi sorusu sorulmakta. Özel Güvenlik ÖGG soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik ÖGG soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavın soru ve cevap anahtarları 21 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak.


ÖGG sınavı A ve B soru kitapçağı cevap anahtarı nasıl görüntülenecek?

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖZEL GÜVENLİK 117. TEMEL EĞİTİM VE 93. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVINA AİT SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI

ÖZEL GÜVENLİK 117. TEMEL EĞİTİM A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 117. TEMEL EĞİTİM B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 93. YENİLEME EĞİTİMİ A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 93. YENİLEME EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

EGM ÖGG CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyecekler.

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir. 2.5. Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

