OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Orman Genel Müdürlüğü'nün 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvuru süreci 28 Mart 2025'te tamamlandı. Aradan geçen yaklaşık 4 haftanın ardından, başvuru yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Yerleştirme işlemleri KPSS puan üstünlüğü esas alınarak yapılacak. Bu süreçte herhangi bir sınav uygulanmayacak. Aynı puana sahip adaylar arasında mezuniyet tarihi, diploma notu ve doğum tarihi gibi kriterler sıralamada belirleyici olacak.