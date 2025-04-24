OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) taşra teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sürecinde başvurular 28 Mart 2025’te tamamlandı. Süreç boyunca yoğun başvuru alan ilan kapsamında adaylar artık yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.
Orman Genel Müdürlüğü'nün 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvuru süreci 28 Mart 2025'te tamamlandı. Aradan geçen yaklaşık 4 haftanın ardından, başvuru yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Yerleştirme işlemleri KPSS puan üstünlüğü esas alınarak yapılacak. Bu süreçte herhangi bir sınav uygulanmayacak. Aynı puana sahip adaylar arasında mezuniyet tarihi, diploma notu ve doğum tarihi gibi kriterler sıralamada belirleyici olacak.
OGM PERSONEL ALIMI 2025 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Orman Genel Müdürlüğü, personel alımı değerlendirme işlemleri devam ediyor. Müracaat eden adayların şartları sağlayıp sağlamadığı tespit edilirken KPSS puan üstünlüğüne göre yerleştirmeler yapılacak. OGM personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ogm.gov.tr adresinden en geç Mayıs ayının ilk haftasına kadar duyurulması bekleniyor.
OGM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
OGM personel alımında toplam 2 bin 674 şoför-operatör, 803 temizlik,servis,evrak, arşiv ve bakım işleri personeli alımı yapılacak. Diğer alımlar ise destek personeli kadrosuna gerçekleştirilecek.
YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?
KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınarak atamalar gerçekleştirecek. Her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere yapılacak puan sıralamasına göre yerleştirmeler yapılacak.
Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.