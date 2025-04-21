OGM 3477 işçi alımı başvurusu 17 Mart 2025 tarihinde başlamış ve 28 Mart 2025 tarihinde sona erdi. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından şoför, operatör, temizlik gibi farklı kadrolara yerleşmeyi bekleyen adaylar OGM sözleşmeli destek personeli sonuç tarihi için nefeslerini tuttu. Peki OGM 3477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
OGM 3477 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı açılmıştı. Sözleşmeli destek personeli yapılacak Orman Genel Müdürlüğü 3477 sözleşmeli personel alımının yanı sıra 252 daimi işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 17 Mart 2025 tarihinde başlamış ve 28 Mart 2025 tarihinde sona ermişti. Adaylar, e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla başvurularını tamamladı. Peki OGM 3477 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli destek personeli sonuçlar ne zaman duyurulacak? İşte son bilgiler ve takip ekranı...
OGM 3477 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SON DURUM NEDİR?
OGM 3477 işçi alımı başvurusu tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından adaylar, OGM başvuru sonuçları ve OGM işçi alımı kura sonuçları için heyecanla bekliyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı resmi duyurular, sonuçların ne zaman açıklanacağını netleştirecek.
OGM 3 BİN 477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
OGM 3477 destek personeli alımı başvuru sonuçları henüz erişime açılmadı. OGM tarafından açıklanacak olan 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçlarının nisan ayı sonlarında paylaşılması bekleniyor.
OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları basılı veya mail yoluyla ayrıca adaylara bildirilmeyecek. Adaylar sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi ogm.gov.tr adresinden öğrenebilecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır.
OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER
Orman Genel Müdürlüğü, 3477 sözleşmeli personel alımı yapılacak illeri duyurdu. Buna göre Adana, Osmaniye, Çorum, Samsun, Amasya, Kırşehir, Çankırı, Tokat, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Düzce, Bursa, Yalova, Denizli, Trabzon, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kars, Eskişehir, Hatay, Burdur, İstanbul ve diğer birçok ile alım yapılacak.