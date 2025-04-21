OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER

Orman Genel Müdürlüğü, 3477 sözleşmeli personel alımı yapılacak illeri duyurdu. Buna göre Adana, Osmaniye, Çorum, Samsun, Amasya, Kırşehir, Çankırı, Tokat, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Düzce, Bursa, Yalova, Denizli, Trabzon, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kars, Eskişehir, Hatay, Burdur, İstanbul ve diğer birçok ile alım yapılacak.