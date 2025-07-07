Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde çıkan ve yürekleri ağza getiren yangınlar, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yaptığımız incelemeler sonucunda Bilecik, Manisa, İzmir, Aydın, Antalya, Hatay, Adana ve Isparta'da, 8 ilimizde çıkan yangınlardan etkilenen toplam bina sayısı 1168'e ulaşmıştır." dedi. Peki yangında evi yananlara devlet yardımı olacak mı? Devlet orman yangınlarında evleri yananlara ev verecek mi?
Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte yükselen hava sıcaklıkları, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde orman yangınları riskini de artırdı. Ne yazık ki, son günlerde ülkenin farklı noktalarından gelen yangın haberleri, bu endişeyi haklı çıkarıyor. Özellikle kuru otların ve ormanlık alanların aşırı ısınması, küçük bir kıvılcımın dahi büyük yangınlara dönüşmesine zemin hazırlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yaptığımız incelemeler sonucunda Bilecik, Manisa, İzmir, Aydın, Antalya, Hatay, Adana ve Isparta'da, 8 ilimizde çıkan yangınlardan etkilenen toplam bina sayısı 1168'e ulaşmıştır." dedi.
Yangında evi yananlara devlet yardımı olacak mı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir’in Ödemiş ilçesinde orman yangınında hasar gören köylerde incelemelerde bulundu. Evleri hasar gören vatandaşlara yeni evleri yapılana kadar tercihlerine göre köyde konteyner ya da Ödemiş’te kira yardımı verileceğini belirten Bakan Kurum, hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini belirtti.
Hasar tespitler biter bitmez köylerde inşa çalışmalarının başlayacağını anlatan Bakan Kurum, “Devletimiz diğer afet bölgelerinde ne yaptıysa burada aynısını yapacaktır. Buraya sizlere yakışanı yapacağız. En geç 1 yıl içinde evlerinizi bitirip sizlere teslim edeceğiz. Bu devlet güçlüdür, bugüne kadar ne gerekiyorsa yapmıştır bundan sonra da yapar. Hep birlikte birbirimize sarılacağız. Yeni köyümüzü birlikte inşa edeceğiz” dedi.
Bakan Kurum, şu ana kadar yangınlar çerçevesinde vatandaşların hesaplarına yaklaşık 16 milyon lira yatırıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Yaptığımız incelemeler sonucunda Bilecik, Manisa, İzmir, Aydın, Antalya, Hatay, Adana ve Isparta'da, 8 ilimizde çıkan yangınlardan etkilenen toplam bina sayısı 1168'e ulaşmıştır.
Bu kapsamda İzmir'de Bornova, Buca, Çeşme, Ödemiş, Gaziemir ve Seferihisar ilçelerimizde de orman yangınları sebebiyle hasarlar meydana gelmiş ve etkilenen 13 mahallemizde 619 binada 713 bağımsız birim incelenmiştir. İçerisinde 282 ev ve iş yerinin bulunduğu 254 binamız, İzmir genelinde yangın sebebiyle yıkık veya ağır hasarlı olduğunun tespiti yapılmıştır."