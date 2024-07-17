Özel üniversite ücretleri belli oldu mu? Vakıf üniversitesi fiyatları

Vakıf üniversitelerinde eğitim almak isteyen adaylar ve aileleri 2024 yılı eğitim-öğretim ücretlerini YKS tercih işlemlerinin başlayacak olması nedeniyle merak etmeye başladı. Üniversite tercih listesine vakıf üniversiteleri de eklemek isteyen adaylar güncel özel üniversite ücretlerini araştırırken, YÖK, vakıf üniversitelerini ücret konusunda uyardı. Peki vakıf üniversitelerin yıllık ücretleri ne kadar? En ucuz özel üniversite fiyatları belli oldu mu? 2 yıllık özel üniversiteler fiyatları kaç TL? Burslu özel üniversite fiyatı ne kadar? İşte en ucuz ve en pahalı üniversiteler listesi.

1 / 13 Özel (vakıf) üniversite ücretleri üniversite hayali kuranların gündeminde. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Üniversite tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ülkemizde 75 Özel Vakıf üniversitesi bulunuyor. 2024 yılında vakıf üniversitesinde eğitim almayı planlıyorsanız, bu bilgileri göz önünde bulundurarak bütçenizi planlamanız ve en uygun seçenekleri araştırmanız faydalı olacaktır.

2 / 13 VAKIF (ÖZEL)ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU? İstanbul'da bulunan Özel üniversitelerinin 2024-2025 akademik yılı eğitim-öğretim ücretleri henüz açıklanmadı. Üniversite tercihlerini vakıf üniversitelerinden yana yapacak adaylar, seçeceği üniversitenin güncel fiyat listesini mutlaka kontrol etmesinde fayda olacaktır. Özel üniversite fiyatları güncel liste için adaylar, ilgili üniversitelerden konuya ilişkin bilgi alabilirler.

3 / 13 Geçtiğimiz yıl Koç Üniversitesi 2023-2024 ücretleri ise Tıp Fakültesi dışındaki programlarda KDV dahil 520.000 TL, Tıp Fakültesi için yarı burslu KDV dahil 358.000 TL, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dahil 520.000 TL olmuştu.

4 / 13 Sabancı Üniversitesi ücretleri Tüm lisans ve Temel Geliştirme Yılı (Hazırlık Dil Eğitimi) programlarında %10 KDV dahil 510.000 TL olarak açıklanmıştı.





















5 / 13 Özyeğin Üniversitesi ücretleri İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi öğretim ücreti 475.000 TL, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi için öğretim ücreti 340.000 TL, Bilkent Üniversitesi ücretleri Tüm bölüm ve programlarda %10 KDV dahil 300.000 TL olmuştu.

6 / 13 Beykent Üniversitesi eğitim öğretim ücretleri Bilgisayar Mühendisliği %50 indirimli 157.576 TL, Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli 121.212 TL, Sosyoloji %50 indirimli 115.152 TL, Dijital Oyun Tasarımı %50 İndirimli 118.788 TL olurken,

7 / 13 Bahçeşehir Üniversitesi: İletişim Fakültesi 272.500 TL, Hukuk Fakültesi 292.200 TL, Eczacılık Fakültesi 307.100 TL, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 288.300 TL olmuştu.

8 / 13 Yükseköğretim Kurulu vakıf üniversitelerini ücret konusunda uyardı YÖK, vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim öğretim ücretleri konusunda uyarı yaptı. Yapılan yazılı bildiride ''İlan edilen eğitim ve öğretim ücretlerinde TÜFE üzerinden resmi güncelleme oranları dışında herhangi bir ilave değişiklik yapılmamalı ve alınacak bu yöndeki kararlar uygun zamanda ve elverişli araçlarla tüm öğrencilerle paylaşılmalı'' ifadeleri kullanıldı.

9 / 13 Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar imzasıyla vakıf yükseköğretim kurumlarına yazı gönderildi. “1) Ücretlerin dönemsel değil, yıllık ve tayin edilmiş bir miktar olarak tespit edilmesi,

10 / 13 2) Ücretlerin tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak ve her bir adayın kolayca ulaşabileceği şekilde ilan edilmesi,

11 / 13 3) İlk kayıt esnasında öğrenciye taahhüt edilmiş eğitim-öğretim ücreti artış oranlarının aşılmaması ancak her halükarda yapılacak artışlarda en çok Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) on iki aylık ortalama oranın esas alınması ve bu kapsamdaki güncellemelerin resmi internet sitelerinden duyurulması,

12 / 13 4) Kayıt döneminden sonra her ne ad altında olursa olsun açıkça ilan edilmemiş ilave/beklenmedik ücret ve ücret artışı talebinde bulunmamaları,