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Pasaportsuz gidilen ülkeler sıralandı: Sadece kimlikle seyahat edebilirsiniz!

14:55 - 24/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Türk vatandaşları, tatil planları yaparken hem yurt içi hem de yurt dışı rotasyonlarını değerlendiriyor. Yurt dışı seyahatlerinde ise vizesiz gidilebilecek ülkeler, kolaylık sağlaması nedeniyle öncelikli tercih ediliyor. Türkiye'de yaşayan vatandaşların, 100'ün üstünde ülkeye vizesiz giriş hakkı bulunuyor. Bu ülkeler arasında bazılarına sadece kimlikle seyahat edilebilmesi, yurt dışı tatillerini daha cazip hale getiriyor. İşte o ülkelerden bazıları...

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Türkiye'den yurt dışına tatil planı yapan vatandaşlar için vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler, özellikle son yıllarda daha da popüler hale geldi. Türkiye vatandaşları, 100'ün üzerinde ülkeye vizesiz seyahat edebilirken, bazı ülkelere sadece kimlikle giriş yapılabiliyor. Bu da yurtdışına çıkmayı daha kolay ve cazip hale getiriyor.

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KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

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MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

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UKRAYNA

Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlikle seyahat edebileceği ülkeler arasında yer alıyor.

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BOSNA HERSEK

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz seyahat edilebiliyordu. Yapılan ikili anlaşmayla birlikte Bosna Hersek'le Türkiye arasında kimlikle seyahate başlayabilecek.

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SIRBİSTAN

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirilmişti. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamasında, Sırbistan seyahatinde Bosna Hersek ile imzalanan anlaşmanın bir benzerinin imzalanacağını belirtti. Başkan Erdoğan; "Yarın aynı şekilde Sırbistan ile de böyle bir anlaşmayı imzalayacağız. Daha önce Bulgaristan ile de böyle bir anlaşmayı imzalamıştık." dedi.

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BU ÜLKELERE İSE VİZESİZ OLARAK YALNIZCA PASAPORTUNUZLA GİDEBİLİRSİNİZ

ANDORRA

90 gün vizesiz

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

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ANTİGUA VE BARBUDA

180 gün vizesiz.

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ARJANTİN

90 gün vizesiz

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ARNAVUTLUK

90 gün vizesiz

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BAHAMALAR

240 gün vizesiz

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BAHREYN

30 gün vizesiz.

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BARBADOS

180 gün vizesiz

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BELARUS

30 gün vizesiz

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BELİZE

90 gün vizesiz

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BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

30 gün vizesiz.

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BOLİVYA

90 gün vizesiz

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BREZİLYA

90 gün vizesiz.

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BRİTANYA VİRJİN ADALARI

30 gün vizesiz.

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BOTSVANA

90 gün vizesiz.

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BRUNEİ

30 gün vizesiz.

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COOK ADALARI

31 gün vizesiz

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DOĞU TİMOR

30 gün vizesiz.

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DOMİNİKA

21 gün vizesiz.

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DOMİNİK CUMHURİYETİ

30 gün vizesiz.

Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.

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EKVADOR

90 gün vizesiz.

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EL SALVADOR

90 gün vizesiz.

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ENDONEZYA

30 gün vizesiz.

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FAS

90 gün vizesiz.

#vize muafiyeti
#vize serbestiyeti
#Pasaport
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Pasaportsuz gidilen ülkeler sıralandı: Sadece kimlikle seyahat edebilirsiniz!