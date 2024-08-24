Pasaportsuz gidilen ülkeler sıralandı: Sadece kimlikle seyahat edebilirsiniz!

Türk vatandaşları, tatil planları yaparken hem yurt içi hem de yurt dışı rotasyonlarını değerlendiriyor. Yurt dışı seyahatlerinde ise vizesiz gidilebilecek ülkeler, kolaylık sağlaması nedeniyle öncelikli tercih ediliyor. Türkiye'de yaşayan vatandaşların, 100'ün üstünde ülkeye vizesiz giriş hakkı bulunuyor. Bu ülkeler arasında bazılarına sadece kimlikle seyahat edilebilmesi, yurt dışı tatillerini daha cazip hale getiriyor. İşte o ülkelerden bazıları...
Türkiye'den yurt dışına tatil planı yapan vatandaşlar için vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler, özellikle son yıllarda daha da popüler hale geldi. Türkiye vatandaşları, 100'ün üzerinde ülkeye vizesiz seyahat edebilirken, bazı ülkelere sadece kimlikle giriş yapılabiliyor. Bu da yurtdışına çıkmayı daha kolay ve cazip hale getiriyor.
KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER
AZERBAYCAN
90 gün vizesiz
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz
GÜRCİSTAN
90 gün vizesiz
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.
MOLDOVA
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.
UKRAYNA
Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlikle seyahat edebileceği ülkeler arasında yer alıyor.
BOSNA HERSEK
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz seyahat edilebiliyordu. Yapılan ikili anlaşmayla birlikte Bosna Hersek'le Türkiye arasında kimlikle seyahate başlayabilecek.
SIRBİSTAN
Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirilmişti. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamasında, Sırbistan seyahatinde Bosna Hersek ile imzalanan anlaşmanın bir benzerinin imzalanacağını belirtti. Başkan Erdoğan; "Yarın aynı şekilde Sırbistan ile de böyle bir anlaşmayı imzalayacağız. Daha önce Bulgaristan ile de böyle bir anlaşmayı imzalamıştık." dedi.
BU ÜLKELERE İSE VİZESİZ OLARAK YALNIZCA PASAPORTUNUZLA GİDEBİLİRSİNİZ
ANDORRA
90 gün vizesiz
Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.
ANTİGUA VE BARBUDA
180 gün vizesiz.
ARJANTİN
90 gün vizesiz
ARNAVUTLUK
90 gün vizesiz
BAHAMALAR
240 gün vizesiz
BAHREYN
30 gün vizesiz.
BARBADOS
180 gün vizesiz
BELARUS
30 gün vizesiz
BELİZE
90 gün vizesiz
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
30 gün vizesiz.
BOLİVYA
90 gün vizesiz
BREZİLYA
90 gün vizesiz.
BRİTANYA VİRJİN ADALARI
30 gün vizesiz.
BOTSVANA
90 gün vizesiz.
BRUNEİ
30 gün vizesiz.
COOK ADALARI
31 gün vizesiz
DOĞU TİMOR
30 gün vizesiz.
DOMİNİKA
21 gün vizesiz.
DOMİNİK CUMHURİYETİ
30 gün vizesiz.
Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.
EKVADOR
90 gün vizesiz.
EL SALVADOR
90 gün vizesiz.
ENDONEZYA
30 gün vizesiz.
FAS
90 gün vizesiz.