Pasaportsuz gidilen ülkeler sıralandı: Sadece kimlikle seyahat edebilirsiniz!

SIRBİSTAN

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirilmişti. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamasında, Sırbistan seyahatinde Bosna Hersek ile imzalanan anlaşmanın bir benzerinin imzalanacağını belirtti. Başkan Erdoğan; "Yarın aynı şekilde Sırbistan ile de böyle bir anlaşmayı imzalayacağız. Daha önce Bulgaristan ile de böyle bir anlaşmayı imzalamıştık." dedi.