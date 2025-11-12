Pasifik Holding'in halka arzında talep toplama 12-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Holdingin talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve yatırımcılara ayrılan lot miktarları açıklandı. Halka arz, bireysel yatırımcılar için Eşit Dağıtım, yüksek başvurulu yatırımcılar için ise Oransal Dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Pasifik Holding halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Pasifik Holding (PAHOL) halka arz kaç lot verir, ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar.

1 /4 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından Pasifik Holding, Borsa İstanbul (BIST) Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanıyor. Toplam 6 Milyar TL'lik büyüklüğü ile dikkat çeken halka arz, piyasada bekleniyor. Peki; Pasifik Holding halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?





2 /4 PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN? Pasifik Holding'in talep toplama işlemleri 3 gün sürecek. Başvurular, belirtilen tarihlerde 09:00 - 17:00 saatleri arasında yapılabilecek: 12 Kasım 2025 13 Kasım 2025 14 Kasım 2025





3 /4 PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR? Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) * - 150 Bin katılım ~ 10666 Lot (15999 TL). - 250 Bin katılım ~ 6400 Lot (9600 TL). - 350 Bin katılım ~ 4571 Lot (6856 TL). - 500 Bin katılım ~ 3200 Lot (4800 TL). - 700 Bin katılım ~ 2285 Lot (3427 TL). - 1.1 Milyon katılım ~ 1454 Lot (2181 TL). - 1.6 Milyon katılım ~ 1000 Lot (1500 TL). - 2.2 Milyon katılım ~ 727 Lot (1090 TL). * Bireysel Yatırımcı Grubu.

















