Son günlerde sosyal medyada öne çıkan tariflerden biri Çin Salatası tarifi. Ana malzemesi pirinç ve yeşillik olan çin salatası hazırlanması hem kolay hem de besleyici tariflerden biri. Görüntüsü açısından adete renk cümbüşü olan Çin Salatası nasıl yapılır? Çin Salatası malzemeleri nedir? İşte nefis lezzetli ve besleyici olan Çin Salatasının yapılışı...

1 /5 Çin Salatası Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı pirinç 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1 kavanoz garnitür 1 kase haşlanmış mısır Yarım çay bardağı zeytinyağı 1 çay kaşığı pul biber 3 dal taze yeşil soğan Dereotu Maydanoz 1 adet limon Tuz



2 /5 Çin Salatası Tarifi Nasıl Yapılır? Pirinçleri bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip 15 dakika bekletin. Suyunu süzün ve güzelce yıkayın.

3 /5 Tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağını alın. Üzerine 2 çay bardağı su ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynayan suyun içerisine pirinçleri alın. Tuzunu ekleyip kapağını kapatın. Suyunu çeken pirincin altını kapatıp kapağını açın. Bir kaba alın ve iyice soğutun.

4 /5 İnce ince doğradığınız malzemeleri ekleyin. Limon suyu ve zeytinyağını ekleyerek güzelce karıştırın.

