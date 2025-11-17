Yıl sonuna doğru artan enflasyon beklentileri ve zam oranları, kıdem tazminatı hesaplamalarında önemli rol oynuyor. Yeni yılda geçerli olacak ücretler, hem özel sektör hem de kamu çalışanları için kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Asgari ücret, memur ve emekliye ocak ayında yapılacak maaş zamları sadece ücretleri değil pek çok ödemeyi de değiştirecek. Peki, 2025 kıdem tazminatı ne kadar? 2026 kıdem tazminatı taban ve tavan ücretleri ne olacak?

Mevcut durumda kıdem tazminatının taban tutarı 26.005 TL, tavan tutarı ise 53.919 TL olarak uygulanıyor. Taban tutar, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanırken; tavan tutar, memur maaş katsayısına göre belirleniyor.

2026 yılı itibarıyla kıdem tazminatı tavan ücreti, memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak yeniden belirlenecek. Mevcut durumda bir yıllık çalışma karşılığında ödenebilecek en yüksek kıdem tazminatı tutarı 53.919 TL olarak uygulanıyor. Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı doğrultusunda bu rakamın yaklaşık %20 artışla 64.000 TL seviyesini aşması bekleniyor.

4 /8 Bu artış, özellikle yüksek maaşlı çalışanların tazminat hesaplamalarında doğrudan etkili olacak. Uzman tahminlerine göre, 2026 Ocak ayında kıdem tazminatı taban tutarının 27.630 TL ile 32.506 TL, tavan tutarının ise 64.002 TL ile 64.978 TL arasında olması öngörülüyor. Bu artışlar, çalışanların işten ayrıldıklarında alacakları tazminat miktarını doğrudan etkileyecek. Özellikle yüksek maaşlı çalışanlar için tavan tutarın yükselmesi, daha fazla ödeme anlamına geliyor. Kesin rakamlar, Aralık ayı enflasyon verileri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelgesiyle birlikte Ocak 2026’nın ilk günlerinde açıklanacak.

2026 yılında kıdem tazminatı tutarlarında önemli artışlar bekleniyor. Mevcut durumda brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı taban tutarı 26.005 TL, memur maaş katsayısına göre belirlenen tavan tutarı ise 53.919 TL olarak uygulanıyor.





Kıdem tazminatı, çalışanın son brüt maaşı üzerinden hesaplanıyor; ancak maaş tavanı aşıyorsa, hesaplama tavan rakam üzerinden yapılıyor. Yeni yıl itibarıyla geçerli olacak bu tutarlar, Ocak ayında açıklanacak resmi zam oranlarıyla netleşecek. Bu nedenle çalışanların, haklarını doğru takip edebilmek için güncel gelişmeleri yakından izlemeleri öneriliyor.

7 /8 TAVAN RAKAM YENİDEN BELİRLENECEK Kıdem tazminatındaki tavan tutar ise memur maaş katsayısı baz alınarak 6 aylık dönemlerde güncelleniyor. Şu an için 53.919 TL olan tavan rakam, enflasyon tahminleri ve memur zammı üzerinden yapılacak yeni hesaplamayla 2026’da yaklaşık 64 bin TL seviyelerine ulaşabilir. Böylece yüksek ücretli çalışanların alacağı kıdem tazminatı da önemli ölçüde artmış olacak.