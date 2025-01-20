2025 yılında Türkiye'deki resmi tatillerin çoğu hafta içine denk gelmektedir. Toplamda 14,5 gün resmi tatil bulunmaktadır. 2025’te toplam kaç gün resmi tatil var? İşte 2025 yılı resmi tatil günleri:
2025 yılı resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor? Tatil planlarınızı önceden yapabilmek için 2025 resmi tatil günlerini öğrenin. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve diğer resmi tatillerin hafta içi ya da hafta sonuna denk geldiği günleri keşfedin. 2025 yılı için özel günler ve resmi tatil tarihleriyle planlamalarınızı kolaylaştırın. 2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? 2025’te toplam kaç gün resmi tatil var?
Ramazan Bayramı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Kurban Bayramı, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi önemli günlerin takvimde hangi günlere denk geldiğini öğrenmek için doğru yerdesiniz. İşte dini ve milli bayramlar resmi tatil tarihleri.
2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ
2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:
Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba (Resmi tatil yapıldı)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)
2025 DİNİ BAYRAM TARİHLERİ: RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı.
Cumartesi günü ile başlayan bayram tatili, 1 Nisan Salı günü sona erecek.
KURBAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN, BAYRAM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi.
Cuma günü başlayacak bayram tatili, Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.
Öte yandan Ramazan ve Kurban bayramlarının 1. gününden önceki arife günleri yarım gün resmi tatil kapsamında olacak.
2025’TE TOPLAMDA KAÇ GÜN RESMİ TATİL VAR?
2025 yılında resmi olarak tatil sayılan gün sayısı, 14,5 olacak. Bu günleri ek izinlerle hafta sonlarına bağlayarak çok daha uzun tatiller yapabilirsiniz.