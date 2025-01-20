2025 yılı resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor? Tatil planlarınızı önceden yapabilmek için 2025 resmi tatil günlerini öğrenin. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve diğer resmi tatillerin hafta içi ya da hafta sonuna denk geldiği günleri keşfedin. 2025 yılı için özel günler ve resmi tatil tarihleriyle planlamalarınızı kolaylaştırın. 2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? 2025’te toplam kaç gün resmi tatil var?