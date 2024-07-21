Sabancı Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. Eğitim-öğretim, yurt ve diğer ücretler ile burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

2024-2025 Akademik yılında ÖSYM kanalıyla yerleştirilen yeni girişli tüm lisans programları ve Temel Geliştirme Yılı (Hazırlık Dil Eğitimi) öğrencileri için öğrenim ücreti %10 KDV dahil 1.100.000 TL’dir. KDV oranında bir değişiklik olması durumunda, bu değişiklik ücretlere aynı oranda yansıtılır. Öğrenim ücreti; diğer giderleri (yemek, yurt ve ulaşım) kapsamaz.