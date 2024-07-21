Sabancı Üniversitesi, Türkiye'nin en prestijli özel üniversitelerinden biri olarak bilinir. Üniversitenin sunduğu kaliteli eğitim ve dünya standartlarındaki olanaklar, öğrencilerin ilgisini çekmektedir. Üniversitenin ücretleri de öğrenciler ve veliler için önemli bir karar verme faktörüdür. Peki burslu burssuz Sabancı Üniversitesi fiyatları ne kadar?
Sabancı Üniversitesi'nin ücretleri, öğrencinin kayıt olduğu bölüm, program ve yıl gibi faktörlere göre değişiklik gösterir. Ücretler genellikle dönemlik olarak belirlenir ve Türk Lirası veya döviz üzerinden ödenebilir. Üniversitenin resmi web sitesinde veya öğrenci işleri biriminde en güncel ücret bilgileri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. İşte Sabancı Üniversitesi Ücretleri 2024-2025 hakkındaki detaylar.
Sabancı Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. Eğitim-öğretim, yurt ve diğer ücretler ile burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
2024-2025 Akademik yılında ÖSYM kanalıyla yerleştirilen yeni girişli tüm lisans programları ve Temel Geliştirme Yılı (Hazırlık Dil Eğitimi) öğrencileri için öğrenim ücreti %10 KDV dahil 1.100.000 TL’dir. KDV oranında bir değişiklik olması durumunda, bu değişiklik ücretlere aynı oranda yansıtılır. Öğrenim ücreti; diğer giderleri (yemek, yurt ve ulaşım) kapsamaz.
Güz dönemi için tüm lisans programları ve Temel Geliştirme Yılı (Hazırlık Dil Eğitimi) öğrencileri için öğrenim ücreti KDV dahil 550.000 TL’dir. Üniversite kayıt döneminde sadece Güz dönemi ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi öğrenim ücreti KDV dahil 660.000 TL olacaktır. Yıllık öğrenim ücretinin tamamı (Güz ve Bahar) Üniversiteye kayıt döneminde yapıldığında, Bahar dönemi ücreti için de Güz dönemi öğrenim ücreti (550.000 TL) uygulanır.
Sabancı Üniversitesi Üstün Başarı Sakıp Sabancı Bursu:
Yıllık öğrenim ücretinin tamamından muafiyet + 9 ay boyunca ayda 20.000 TL nakit ödeme + 2 veya 3 kişilik odada yurt ücretinden muafiyet (Yurtta kalmayan öğrencilere Güz ve Bahar dönemleri için, yurt ücretinin 2/3’ü kadar dönemlik nakit ödeme); olağandışı durumlarda, yurt bursunun uygulanmasına yönetim tarafından karar verilir.
Koşullar: Herhangi bir program grubuna Tam Burs (Burslu) kontenjanından yerleştirilmiş olup; yerleştiği puan türündeki YKS sıralamasında ilk 10 (on) öğrenci içinde yerleşmiş olmak.
Üstün Başarı Sakıp Sabancı Bursu:
Yıllık öğrenim ücretinin tamamından muafiyet + 9 ay boyunca ayda 12.000 TL nakit ödeme + 2 veya 3 kişilik odada yurt ücretinden muafiyet (Yurtta kalmayan öğrencilere Güz ve Bahar dönemleri için, yurt ücretinin 2/3’ü kadar dönemlik nakit ödeme); olağandışı durumlarda, yurt bursunun uygulanmasına yönetim tarafından karar verilir.
Koşullar: Herhangi bir program grubuna Tam Burs (Burslu) kontenjanından yerleştirilmiş olup; yerleştiği puan türündeki YKS sıralamasında ilk 1000 (bin) öğrenci içinde yerleşmiş olmak.
Sabancı Üniversitesi Yurt Ücretleri
Yurt ücretleri 9 aylık toplam kişi başı ücretleri yansıtmakta olup, peşin ya da dönem başlarında olmak üzere 2 taksitte ödenebilir.
Oda Tipi Ücret (Kişi Başı)
4 Kişilik Oda 160.000 TL (KDV dahil)
3 Kişilik Oda 140.000 TL (KDV dahil)
2 kişilik Oda 200.000 TL (KDV dahil)
Sabancı Üniversitesi Milli Sporcu Bursu
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan mutabakat bağlamında, Milli Takıma dahil olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen aşağıda belirtilen alanlarda, son 4 yıl içinde uluslararası seviyede başarılı olduğu belgelendirilen sporculardan; üniversitemize ÖSYM kanalıyla yerleşip, YKS sıralamasında ilk 100.000 içerisinde olan kısmi burslu veya burssuz olarak kayıt yaptıran lisans öğrencilerine "Milli Sporcu Bursu" verilecektir. Tercih öncesi, adayların Bakanlıktan aldıkları belgelerini üniversiteden yazılı olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir. "Milli Sporcu Bursu" kapsamında öğrenim ücretinin tamamından muafiyet sağlanır.