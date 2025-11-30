Sağlık Bakanı Memişoğlu, yeni personel alımıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hedefimiz 2026 KPSS'den sonra yeni bir alım süreci başlatmak." dedi. Peki Sağlık Bakanlığı 2026 KPSS ile ne kadar alım yapaca, kadro dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 2. alımlarında güvenlik soruşturması bitti mi?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı canlı yayınında 2026 yılına alım yapılıp yapılmayacağına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, yılın ilk atamasında yerleşen sağlık çalışanlarının güvenlik soruşturması işlemlerinin sürdüğünü söyledi. Memişoğlu yeni personel alımına ilişkin "Hedefimiz 2026 KPSS'den sonra yeni bir alım süreci başlatmak" dedi.
Sağlık Bakanlığı 2. alımlarında güvenlik soruşturması bitti mi?
Bu yılın ilk atamasında yerleşen sağlık çalışanlarının göreve başlama tarihiyle ilgili soruyu Memişoğlu, "37 bin sağlık çalışanını alacağımızı ve bunu iki seferde yapacağımızı ifade ettik. Birini haziran temmuzda yaptık, yaklaşık yarısını ikinci aşamada yapacağımızı ifade ettik.
Onlarla ilgili de hem kuralar hem KPSS sonuçlarına göre bir yerleştirme oldu. Güvenlik soruşturması işlemleri sürüyor. En kısa zamanda başlatmaya çalışacağız. En geç 2026'nın başında başlarlar. Yeni KPSS sonrasında yeni bir alım olur diye düşünüyoruz. Hedefimiz 2026 KPSS'den sonra yeni bir alım süreci başlatmak" diye yanıtladı.
Sağlık Bakanlığı 2026 KPSS ile alım yapacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı boyunca toplam 26.673 sözleşmeli sağlık çalışanını bünyesine katmaya hazırlanıyor. Kadroların önemli bölümü uzman hekimlere ayrılırken, buna ek olarak 3.652 tabip ile farklı alanlardan sağlık personelinin de görevlendirilmesi planlanıyor.
Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı belli oldu mu?
Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.
Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Başvuru ve diğer detaylar henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına dair detayları paylaşması bekleniyor.