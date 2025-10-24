SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı personel alım takvimini duyurdu. Resmî Gazete’de yayımlanan karar kapsamında, bakanlık bünyesine toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, diyetisyen, tıbbi sekreter ve çeşitli branşlarda yapılacak alımlar, kamu sağlık hizmetlerinde istihdamı güçlendirmeyi hedefliyor. Adaylar şimdi başvuru tarihleri, kontenjan dağılımı ve şartlara odaklanmış durumda.
2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak. 2026 yılında yapılacağı kesinleşen personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak kılavuz sonrasında Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru takvimi netleşecek.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!
Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında alımı yapılacak sözleşmeli sağlık personeli alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, alınacak personelin 22 bin 983'ü uzman doktor, 3 bin 652'si ise doktor olacak. Ayrıca, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ve birer sağlık teknikeri ile diyetisyen alımı yapılacak.
