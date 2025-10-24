SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında alımı yapılacak sözleşmeli sağlık personeli alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, alınacak personelin 22 bin 983'ü uzman doktor, 3 bin 652'si ise doktor olacak. Ayrıca, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ve birer sağlık teknikeri ile diyetisyen alımı yapılacak.