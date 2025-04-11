SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı istihdam takvimi kapsamında yapılacak 37 bin kişilik personel alımı için geri sayım sürüyor. Tıp Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu dev personel alımıyla birlikte, başvuru sürecine dair gelişmeler merakla bekleniyor. Kadro dağılımı, başvuru tarihleri ve kılavuz bilgileri için gözler ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı’na çevrildi.
Sağlık alanında yılın en büyük alım süreçlerinden biri için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı kapsamında gerçekleştireceği 37 bin hekim dışı personel alımı için adaylar başvuru kılavuzunu bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tıp Bayramı’nda duyurduğu dev istihdam adımı, sağlık sektöründe yeni bir heyecana neden oldu. Gözler şimdi ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru tarihlerine çevrildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 37 bin personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzunun önümüzdeki aylarda ÖSYM üzerinden yayımlanması bekleniyor.
Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıkmalar gelince haberimizde yer vereceğiz.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU
Sağlık camiasının beklediği önemli bir müjdeyi sağlık çalışanları ve aziz milletiyle paylaşmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
"İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum."
KPSS ŞARTI ARANACAK MI?
Sağlık Bakanlığı için geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı aranmıştı.
Bu yılda benzer şekilde KPSS puanıyla alım yapılması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak.