SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 37 bin personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzunun önümüzdeki aylarda ÖSYM üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıkmalar gelince haberimizde yer vereceğiz.