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Sağlık Bakanlığı alımı 4597 nitelik kodu nedir? KPSS Nitelik Kodları

Sağlık Bakanlığı alımı 4597 nitelik kodu nedir? KPSS Nitelik Kodları

08:552/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı başvuru süreci başlıyor. Hastanelerde güvenlik görevlisi, temizlik işçisi ve diğer branşlarda çalışmak isteyenler ise hangi meslek dalına alım yapılacağını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzunda yer alan 4597 nitelik kodu nedir? sorusu gündeme geliyor. İşte KPSS nitelik kodlarından 4597 nitelik kodu hakkında ayrıntılar.

Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Alımı


Sağlık Bakanlığı tarafından 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ve başvuru tarihine dair detaylar açıklandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı süreci kapsamında 3 bin 658 kişiyi kadrosunda istihdam ediyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanması bekleniyor. 3 bin 658 işçi alımı çerçevesinde görevlendirmenin taşra yoğunluklu gerçekleşmesi bekleniyor. Alımlar, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, silahsız güvenlik görevlisi kategorisinde yapılacak. Müracaatlar E-Şube ve başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabilecek. 

4597 nitelik kodu nedir?


4597 nitelik kodu anlamı şu şekilde:

Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Bu bölümlerden mezun olanlar ilana başvuru yapabilecek.



SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Bakan Memişoğlu açıklamasında "Adaylar, tercihlerini 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

ÖSYM tarafından bugün (2 Mayıs 2025 Cuma) KPSS tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. Tercih işlemleri KPSS tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra başlayacak.

ÖSYM DUYURULAR EKRANI





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