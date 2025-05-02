Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Alımı





Sağlık Bakanlığı tarafından 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ve başvuru tarihine dair detaylar açıklandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı süreci kapsamında 3 bin 658 kişiyi kadrosunda istihdam ediyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanması bekleniyor. 3 bin 658 işçi alımı çerçevesinde görevlendirmenin taşra yoğunluklu gerçekleşmesi bekleniyor. Alımlar, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, silahsız güvenlik görevlisi kategorisinde yapılacak. Müracaatlar E-Şube ve başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabilecek.