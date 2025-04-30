Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı yapacak. Bakanlık KPSS puanı ile sözleşmeli personelin yanında İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı da yapacak. Sağlık Bakanlığı alımı arasında ilk ve acil yardım teknikerliğinin yer alması bekleniyor. Peki ilk ve acil yardım teknikerliği ataması en düşük puanı kaç? İşte Sağlık Bakanlığı atama kılavuzu 2025 ilk ve acil yardım teknikerliği atama puanları.
Sağlık Bakanlığı 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı personel alımı yapacak. Bu alımın ilk etabı Mayıs ayında 19 bin personel ile gerçekleştirilecek. İkinci etapta ise Eylül ayında 18 bin personel alımı için ilana çıkılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre, 19 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun bu hafta (en geç 2 Mayıs Cuma gününe kadar) yayımlanması bekleniyor. KPSS puanı ile sözleşmeli personel haricinde İŞKUR üzerinden de sürekli işçi alımı yapılacak.
Sağlık Bakalığı işçi alımı tarihi ve sayısı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili Bakan Kemal Memişoğlu detayları aktardı. Bakan Memişoğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 37 bin kadroyu aldıklarını ve personel ihtiyaç sayısını Pazartesi günü ( 28 Nisan) tarihinde ÖSYM’ye ileteceklerini duyurmuştu. ÖSYM iletilen eksik kadrolara ilişkin başvuru kılavuzu çalışmalarını henüz tamamlamadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzunun en geç 2 Mayıs cuma gününe kadar erişime açılması ve başvuruların başlaması bekleniyor. Sağlık Bakalığı’nın İŞKUR üzerinden gerçekletireceği sürekli işçi alımı tarihi ile kontenjan ve branş dağılımı da netleşmedi. İşçi alımına ilişkin tüm detayların bir kaç güne netleşmesi bekleniyor.
İşte KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık ilk ve acil yardım teknikerliği yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları
Ambulans ve acil bakım teknikerleri ile acil tıp teknisyenlerinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 4 – (1) Ambulans ve acil bakım teknikerleri (AABT)’nin acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı olmak kaydıyla tıbbi görev, yetki ve sorumlukları şunlardır;
a) Ambulans ve acil bakım teknikerleri (AABT) Ek-1’deki temel eğitim programı, Ek-2’deki akış şemaları ve diğer zorunlu eğitim programlarına uygun olarak;
1) İntravenöz girişim yapmak,
2) Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak,
3) Oksijen uygulaması yapmak,
4) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak,
5) Kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapmak,
6) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak,
7) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak,
8) Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak,
9) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak,
10) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak,
11) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak ile yetkilidirler.
b) AABT’ler bu yetkilerini sadece hastane öncesi alanda görev yapan hekimsiz ambulanslar veya acil sağlık araçları ile görev yaparken Ek-1’deki temel eğitim programını tamamladıktan sonra Ek-2’de sunulan akış şemalarına göre uygulayabilirler. Bu yetkilerini, ambulans ve acil sağlık araçları dışında, hekimin yazılı veya sözlü talimatı ve onayı olmadan kullanamazlar.
(2) Acil tıp teknisyenleri (ATT)’nin acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı olmak kaydıyla tıbbi görev, yetki ve sorumlukları şunlardır;
a) Acil tıp teknisyenleri, birlikte çalıştığı hekim ve/veya AABT’nin talimatı ve onayı ile Ek-1’deki temel eğitim programı ve Ek-2’deki akış şemalarına uygun olarak;
1) İntravenöz girişim yapmak,
2) Oksijen uygulaması yapmak,
3) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak,
4) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak,
5) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak,
6) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak,
7) Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak,
8) Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak,
9) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak ile yetkilidirler.
b) ATT’ler bu yetkilerini sadece hastane öncesi alanda görev yapan hekimli ve/veya AABT’li ambulanslar ve acil sağlık araçları, hekim veya AABT bulunmayan nakil ambulansları ile görev yaparken, Ek-1’ deki temel eğitim programını tamamladıktan sonra Ek-2’ de sunulan akış şemalarına göre uygulayabilirler. Bu yetkilerini ambulans ve acil sağlık araçları dışında, hekimin yazılı veya sözlü talimatı ve onayı olmadan kullanamazlar.