Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli sağlık personeli alımları için KPSS tercih dönemi başladı. Bu kapsamda 1.809 İlk ve Acil Yardım (Paramedik) sağlık teknikeri kadrosuna yerleştirme yapılacak. Adayların merak ettiği en önemli konulardan biri ise taban ve tavan puanlar. İlk ve acil yardım sağlık teknikeri için en düşük ve en yüksek alım puanlarının ne olacağı tercih süreci sonunda belli olacak. Geçmiş dönem atamalarına bakıldığında ise bu branşta puanların genellikle yüksek kapandığı biliniyor. Önceki alımlarda, ilk ve acil yardım personeli kontenjanları yüksek 80’li puanlardan başlayarak 90’lara kadar yükselen aralıklarla kapanmıştı.