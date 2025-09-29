Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme yapmak için adayların ÖSYM KPSS tercihleri alınmaya başlandı. Atama kapsamında 1.809 ilk ve acil yardım sağlık teknikeri alımı yapılacak. Peki İlk ve acil yardım sağlık teknikeri en düşük ve en yüksek alım puanı kaç? Sağlık Bakanlığı İlk ve acil yardım personeli alımı öncekinde kaçtan kapattı?
Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli sağlık personeli alımları için KPSS tercih dönemi başladı. Bu kapsamda 1.809 İlk ve Acil Yardım (Paramedik) sağlık teknikeri kadrosuna yerleştirme yapılacak. Adayların merak ettiği en önemli konulardan biri ise taban ve tavan puanlar. İlk ve acil yardım sağlık teknikeri için en düşük ve en yüksek alım puanlarının ne olacağı tercih süreci sonunda belli olacak. Geçmiş dönem atamalarına bakıldığında ise bu branşta puanların genellikle yüksek kapandığı biliniyor. Önceki alımlarda, ilk ve acil yardım personeli kontenjanları yüksek 80’li puanlardan başlayarak 90’lara kadar yükselen aralıklarla kapanmıştı.
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme yapmak için adayların ÖSYM KPSS tercihleri alınmaya başlandı. Atama kapsamında 1.809 ilk ve acil yardım sağlık teknikeri alımı yapılacak. Peki İlk ve acil yardım sağlık teknikeri en düşük ve en yüksek alım puanı kaç? Sağlık Bakanlığı İlk ve acil yardım personeli alımı öncekinde kaçtan kapattı? İşte detaylar.
Sağlık Bakanlığıİlk ve acil yardım alımı başvurusu ne zaman?
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı ikinci etap sözleşmeli personel alımı için ÖSYM KPSS-2025/5 tercihlerini 29 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında açtı. Toplam 15.247 sözleşmeli personel kadrosu, KPSS puan sıralamasına göre merkezi yerleştirme ile doldurulacak. İlk ve acil yardım (paramedik) branşı için ayrılan 1.809 kontenjan, önlisans mezunlarını kapsıyor ve acil servis, ambulans hizmetleri gibi kritik alanlara odaklanıyor. Tercihler ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak; en az 50 KPSS puanı şartı aranıyor. Yerleştirme sonuçları Ekim ayı ortasında açıklanacak.
Sağlık Bakanlığıİlk ve acil yardım alımı En Düşük ve En Yüksek Alım Puanları
2025/5 atama sürecinde puanlar, tercih yoğunluğu ve kontenjan dağılımına göre netleşecek. Önceki atamalara (2025/4) göre tahmini taban puanlar şöyle; en düşük puan genellikle doğu illerindeki istasyonlara, en yüksek ise büyük şehir hastanelerine denk geliyor. Detaylı liste ÖSYM sayısal bilgiler tablosunda mevcut:
İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Önlisans) En Düşük Taban Puan 86,58644, En Yüksek Taban Puan (Tahmini) 92,45000 + En düşük: İstanbul Esenyurt Acil Sağlık İstasyonu; en yüksek: Ankara Şehir Hastanesi. KPSS P93 türü.
İlk ve Acil Yardım Teknisyeni (Lise) En Düşük Taban Puan 82,68738, En Yüksek Taban Puan (Tahmini) 88,000+Ortaöğretim düzeyinde daha düşük puanlar; kontenjanın %20'si bu gruba ayrıldı.
İlk ve Acil Yardım Teknikeri Önceki Alımlarda Kaçtan Kapattı?
Sağlık Bakanlığı'nın son atamalarında (2025/4 ve 2024/5) ilk ve acil yardım branşı yüksek talep nedeniyle 86-90 bandında kapattı. İşte son iki yılın taban puan özeti (en düşük yerleştirme puanı baz alınarak):
KPSS-2025/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)
KPSS-2025/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)
KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlara alım yapan kurum ve hastaneler listesi.