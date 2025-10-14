Yeni Şafak
KPSS 2025/5 taban ve tavan puanları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 2025 atama puanları

15:4614/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 15 bin 247 personel alımı için değerlendirme süreci tamamlandı ve KPSS 2025/5 tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden açıklandı. Adaylar sonuçların yanı sıra taban puanları merak kazandı. KPSS 2025/5 taban ve tavan puanları açıklandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı 2025 atama puanları.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 taban ve tavan puanları için aşağıdaki linklere tıklayınız


KPSS 2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS 2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS 2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS 2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)




KPSS 2025/5 ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS/5 tercih sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir.

ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer alan ilanla birlikte belli oldu.

İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşlar şöyle;

AVUKAT 50

BİYOLOG 15

BÜRO PERSONELİ 290

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 102

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 45

DİYETİSYEN 116

EBE 805

FİZYOTERAPİST 133

GERONTOLOG 8

HEMŞİRE 6.445

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 18

KLİNİK PSİKOLOG 60

SOSYAL ÇALIŞMACI 76

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 27

PSİKOLOG 63

SAĞLIK FİZİKÇİSİ 12

MİMAR 40

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ 14

MÜHENDİS 122

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 303

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 166

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 129

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 233

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 139

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 28

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 120

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.809

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 439

SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) 36

SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 58

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 29

SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 79

SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 6

SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 8

SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 917

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 1.370

SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 27

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 5

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 10

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 150

SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 6

SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 13

SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 35

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 11

TEKNİKER 233

TEKNİSYEN 231



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihlerine başvuran aday sayısı 241 bin 386 olarak açıklandı.


Tercih yapan lisans mezunu adaylardan 7 bin 611'i, ön lisans adaylarından 6 bin 339'u ve ortaöğretim adaylarından 1297 kişi olmak üzere toplam 15 bin 247 personel alımı yapıldı.

