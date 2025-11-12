Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Rize kura sonuçları: İşte İŞKUR Rize asil ve yedek isim listesi

Sağlık Bakanlığı işçi alımı Rize kura sonuçları: İşte İŞKUR Rize asil ve yedek isim listesi

13:1112/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatlarında görev yapmak üzere istihdam edilecek 2.764 sürekli işçi için kura çekimi yapıldı. Sınavsız şekilde noter huzurunda yapılacak kura ile, kadro sayısı kadar asıl ve yedek adaylar belirlendi. Başvurular, 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınmıştı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı Rize kura sonuçları açıklandı. İşte İŞKUR Rize asil ve yedek isim listesi.

Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere alınacak 2 bin 764 işçi alımı yapıyor. Temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı alımını yapılacağı kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte Sağlık Bakalığı işçi alım Rize kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

#Rize
#Sağlık Bakanlığı işçi kurası
#Rize İŞKUR kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Samsun kura sonuçları açıklandı: İşte temizlik görevlisi klinik destek elamanı asil ve yedek isim listesi