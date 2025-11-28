SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEME TARİHLERİ: Sağlık Bakanlığı Promosyonu ne kadar yatacak, ödeme tarihi açıklandı mı?

Sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği banka promosyon sürecinde geri sayım başladı. Türkiye genelinde yüz binlerce personeli ilgilendiren yeni anlaşma görüşmelerinde sona yaklaşılırken, hem bankaların teklifleri hem de sendikaların talepleri merakla takip ediliyor. 2025 için masada 90 bin TL promosyon ile 200–550 bin TL arasında faizsiz kredi seçenekleri bulunuyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesini ne zaman duyuracak? Kesin rakam ne olacak?

1 /5 Sağlık personelinin maaş promosyonu için yürütülen görüşmeler kritik aşamaya geldi. Yeni yıl öncesi beklentilerin arttığı süreçte, bankaların teklif ettiği 90 bin TL promosyon ve faizsiz kredi seçenekleri gündemde geniş yer buluyor. Sözleşmelerin yenilenecek olmasıyla gözler artık Sağlık Bakanlığı’na çevrilmiş durumda. Promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? Faizsiz kredi şartları neleri kapsayacak?

2 /5 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ile ilgili Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci'den açıklama geldi. Kahveci'nin ifadelerine göre; bazı illerde 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere toplam 100.000 TL civarında bir banka promosyonu teklifi gündemde.

3 /5 Bu teklifin sağlık çalışanları tarafından yeterli memnuniyet yaratmadığı, mevcut ekonomik koşullar doğrultusunda rakamın revize edilmesi gerektiği sendikalar tarafından açıkça ifade ediliyor.

4 /5 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerine ilişkin sürecine dair beklentiler artarken, merkezi bir anlaşma yapılması yönündeki talepler de güç kazanıyor. Bu gelişmeler, sağlık personelinin promosyon hakkı konusundaki hassasiyetini ve sürecin yakından takip edildiğini ortaya koyuyor.