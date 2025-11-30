Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemesi 2025 için kritik bekleyiş: Ödeme ne zaman, tutar ne kadar olacak? 100 bin TL’lik taban ücret masada





Faizsiz kredi modeli yeni bir alternatif olarak konuşuluyor

Son dönemde bazı kamu kurumlarında gündeme gelen alternatif modellerden biri de Sağlık Bakanlığı için tartışılıyor. İddialara göre promosyonun bir kısmı nakit yerine, çalışanlara 200 bin TL ile 550 bin TL arasında faizsiz kredi kullanma imkânı sunan bir model değerlendiriliyor.





Bu formülün hayata geçmesi halinde, nakit promosyon ödemesi düşerken, personel düşük maliyetli kredi avantajından yararlanabilecek. Ancak bu seçenekle ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.



