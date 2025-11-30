Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemesi 2025 için kritik bekleyiş: Ödeme ne zaman, tutar ne kadar olacak? 100 bin TL’lik taban ücret masada

2025 yılı Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi için geri sayım başladı. Bazı illerde tekliflerin 100 bin TL’ye dayanması sağlık çalışanlarının beklentisini artırırken, yeni promosyon anlaşmasının ne zaman imzalanacağı ve ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Bakanlığın bankalarla yürüttüğü kritik görüşmeler sürerken, 850 bini aşkın personeli ilgilendiren promosyon tutarının revize edilip edilmeyeceği ve faizsiz kredi modelinin devreye girip girmeyeceği soruları gündemdeki yerini koruyor. 2025 promosyon ödemesine dair son dakika gelişmeleri haberimizde…
Türkiye’de 850 bini aşkın sağlık çalışanının merakla beklediği 2025 yılı banka promosyon anlaşmasında süreç son aşamaya geldi. Yüksek enflasyon nedeniyle maaşları eriyen sağlık çalışanları için promosyon ödemesi, artık ek gelirden çok ekonomik bir hak haline dönüşmüş durumda. 2022’de yapılan 29 bin TL’lik anlaşmanın süresinin dolmasıyla gözler yeni dönem rakamlarına çevrildi.
Tekliflerin 100 bin TL seviyesine ulaştığı iddia ediliyor
Sendika temsilcilerinin sahadan aktardığı bilgilere göre bazı illerde bankalar tarafından 90 bin TL nakit ve 10 bin TL para puan olmak üzere toplam 100 bin TL civarında teklifler sunuldu. Ancak sağlık çalışanları bu miktarı yeterli bulmuyor. Ekonomik koşulları gerekçe gösteren sendikalar, tutarın mevcut şartlarda daha yüksek olması gerektiğini vurgularken, Sağlık Bakanlığı’nın da il müdürlükleri için en az 100 bin TL taban hedeflediği ifade ediliyor.
Merkezi protokol beklentisi artıyor
Promosyon miktarlarının illere göre değişmesi, çalışanları merkezi bir anlaşma beklentisine yöneltti. Mevcut durumda bazı il sağlık müdürlüklerinden gelen düşük teklifler tepki çekmiş, birçok ilde görüşmeler yeniden başlatılmıştı. Bakanlık ise promosyon tutarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak sürecin kritik bir aşamada olduğu belirtiliyor.
Ödemelerin 2025 sonlarında yapılması bekleniyor
Promosyon ödemesinin hangi tarihte hesaplara geçeceği de merak konusu. İl müdürlükleri ile bankalar arasındaki protokolün kısa sürede sonuçlanması halinde ödemelerin 2025 yılının son çeyreğinde, yani Ekim - Aralık döneminde peşin olarak çalışanların hesaplarına yatırılması öngörülüyor. Ancak bazı illerde ihale süreçlerinin yeniden başlaması veya tekliflerin revize edilmesi halinde takvimin sarkabileceği ifade ediliyor.
Faizsiz kredi modeli yeni bir alternatif olarak konuşuluyor
Son dönemde bazı kamu kurumlarında gündeme gelen alternatif modellerden biri de Sağlık Bakanlığı için tartışılıyor. İddialara göre promosyonun bir kısmı nakit yerine, çalışanlara 200 bin TL ile 550 bin TL arasında faizsiz kredi kullanma imkânı sunan bir model değerlendiriliyor.
Bu formülün hayata geçmesi halinde, nakit promosyon ödemesi düşerken, personel düşük maliyetli kredi avantajından yararlanabilecek. Ancak bu seçenekle ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
Nihai rakam yakında netleşecek
Sağlık çalışanları, yüksek enflasyon ortamında promosyon tutarının adil ve kayıpsız bir şekilde belirlenmesini talep ediyor. Sendikalar ise düşük tekliflere karşı duruşlarını sürdürürken, yeni promosyon rakamının Bakanlık ve bankalar arasındaki görüşmelerin tamamlanmasıyla kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.