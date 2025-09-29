2025 yılında Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 18 bin personel alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda 15 bin 247 sözleşmeli personel KPSS puanıyla atanırken, 2 bin 753 sürekli işçi ise İŞKUR üzerinden başvurularla alınacak. Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte, sözleşmeli personel alımına dair kadro ve branş dağılımları da netleşti. Peki, 2025/5 KPSS tercihleriyle kaç hemşire, ilk ve acil yardım teknisyeni, sağlık teknisyeni ve tıbbi sekreter alınacak?
Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında yer alan Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Süreci ve Başvuru Tarihleri
Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı ikinci etap personel alımı, 29 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete ilanının ardından ÖSYM tarafından duyuruldu. Sözleşmeli personel için tercihler, 29 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi (ais.osym.gov.tr) üzerinden yapılacak.
KPSS-2025/5 puanı en az 50 olan adaylar başvurabilecek; önlisans ve lisans mezunları için taban puanlar branşa göre değişiyor. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR e-Şube üzerinden kura ile ilan edilecek. Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, alımların sağlık hizmetlerindeki personel açığını kapatmak amacıyla yapıldığını belirtti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımında ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Kadro ve Branş Dağılımı
Alımlar, hemşirelikten teknik hizmetlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Toplam 15.247 sözleşmeli personel kadrosunun dağılımı, Resmi Gazete ve ÖSYM tercih kılavuzunda yer aldı. En fazla kontenjan hemşire ve sağlık teknikeri branşlarına ayrıldı. İşte ilgili branşlara göre detaylı kontenjan tablosu: