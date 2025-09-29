Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel ile 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacak. Sözleşmeli personel alımı KPSS puanıyla olurken, işçi alımı ise İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Kamu alımları Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı da netleşti. Peki 2025/5 KPSS ile ne kadar hemşire, ilk ve acil yardım ve sağlık teknisyeni tıbbi sekreter alınacak? İşte detaylar.