Savunma harcamalarında İsrail ve İran nerede? Türkiye kaçıncı sırada? 2025 verileri dikkat çekiyor

İran ile İsrail arasındaki gerilim ve bölgesel çatışma risklerinin artması, ülkelerin savunma harcamalarını yeniden gündeme taşıdı. 2025 yılı itibarıyla açıklanan güncel verilere göre, dünyanın en büyük savunma bütçelerine sahip 23 ülkesi belli oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte savunma bütçesi en yüksek olan ülkeler.
Listenin zirvesinde, 895 milyar dolarlık devasa savunma bütçesiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer aldı. ABD’yi 266.9 milyar dolar ile Çin, 126 milyar dolarla ise Rusya takip etti.
Türkiye, 47 milyar dolarlık savunma bütçesiyle 13. sırada yer aldı. Böylece Almanya (11.), Polonya (12.), Güney Kore (14.) ve Kanada (15.) gibi birçok önemli ülkeyle benzer seviyede konumlandı.
Orta Doğu'dan listeye giren ülkeler arasında Suudi Arabistan 74.8 milyar dolarla 5. sırada yer alırken, İsrail 30.5 milyar dolarla 17., İran ise 15.4 milyar dolarla 23. sırada kendine yer buldu.
23-İran
Savunma Bütçesi: 15.4 milyar dolar
22-İspanya
Savunma Bütçesi: 23.4
21-Cezayir
Savunma Bütçesi: 25 milyar dolar
20-İsviçre
Savunma Bütçesi: 25.1 milyar dolar
19-Brezilya
Savunma Bütçesi: 26.2 milyar dolar
18-Hollanda
Savunma Bütçesi: 27 milyar dolar
17-İsrail
Savunma Bütçesi: 30.5 milyar dolar
16-İtalya
Savunma Bütçesi: 30.9 milyar dolar
15-Kanada
Savunma Bütçesi: 41 milyar dolar
14-Güney Kore
Savunma Bütçesi: 46.3 milyar dolar
13-Türkiye
Savunma Bütçesi: 47 milyar dolar
12-Polonya
Savunma Bütçesi: 48.7 milyar dolar
11-Almanya
Savunma Bütçesi: 50 milyar dolar
10-Ukrayna
Savunma Bütçesi: 53.7 milyar dolar
9-Fransa
Savunma Bütçesi: 55 milyar dolar
8-Avustralya
Savunma Bütçesi: 55.7 milyar dolar
7-Japonya
Savunma Bütçesi: 57 milyar dolar
6-İngiltere
Savunma Bütçesi: 71.5 milyar dolar
5-Suudi Arabistan
Savunma Bütçesi: 74.8 milyar dolar
4-Hindistan
Savunma Bütçesi: 75 milyar dolar
3-Rusya
Savunma Bütçesi: 126 milyar dolar
2-Çin
Savunma Bütçesi: 266.9 milyar dolar
1-ABD
Savunma Bütçesi: 895 milyar dolar