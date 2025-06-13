Savunma harcamalarında İsrail ve İran nerede? Türkiye kaçıncı sırada? 2025 verileri dikkat çekiyor

Türkiye, 47 milyar dolarlık savunma bütçesiyle 13. sırada yer aldı. Böylece Almanya (11.), Polonya (12.), Güney Kore (14.) ve Kanada (15.) gibi birçok önemli ülkeyle benzer seviyede konumlandı.





Orta Doğu'dan listeye giren ülkeler arasında Suudi Arabistan 74.8 milyar dolarla 5. sırada yer alırken, İsrail 30.5 milyar dolarla 17., İran ise 15.4 milyar dolarla 23. sırada kendine yer buldu.