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Savunma harcamalarında İsrail ve İran nerede? Türkiye kaçıncı sırada? 2025 verileri dikkat çekiyor

Savunma harcamalarında İsrail ve İran nerede? Türkiye kaçıncı sırada? 2025 verileri dikkat çekiyor

23:0513/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İran ile İsrail arasındaki gerilim ve bölgesel çatışma risklerinin artması, ülkelerin savunma harcamalarını yeniden gündeme taşıdı. 2025 yılı itibarıyla açıklanan güncel verilere göre, dünyanın en büyük savunma bütçelerine sahip 23 ülkesi belli oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte savunma bütçesi en yüksek olan ülkeler.

Listenin zirvesinde, 895 milyar dolarlık devasa savunma bütçesiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer aldı. ABD’yi 266.9 milyar dolar ile Çin, 126 milyar dolarla ise Rusya takip etti.

Türkiye, 47 milyar dolarlık savunma bütçesiyle 13. sırada yer aldı. Böylece Almanya (11.), Polonya (12.), Güney Kore (14.) ve Kanada (15.) gibi birçok önemli ülkeyle benzer seviyede konumlandı.


Orta Doğu'dan listeye giren ülkeler arasında Suudi Arabistan 74.8 milyar dolarla 5. sırada yer alırken, İsrail 30.5 milyar dolarla 17., İran ise 15.4 milyar dolarla 23. sırada kendine yer buldu.

23-İran

Savunma Bütçesi: 15.4 milyar dolar

22-İspanya

Savunma Bütçesi: 23.4

21-Cezayir

Savunma Bütçesi: 25 milyar dolar

20-İsviçre

Savunma Bütçesi: 25.1 milyar dolar

19-Brezilya

Savunma Bütçesi: 26.2 milyar dolar

18-Hollanda

Savunma Bütçesi: 27 milyar dolar

17-İsrail

Savunma Bütçesi: 30.5 milyar dolar

16-İtalya

Savunma Bütçesi: 30.9 milyar dolar

15-Kanada

Savunma Bütçesi: 41 milyar dolar

14-Güney Kore

Savunma Bütçesi: 46.3 milyar dolar

13-Türkiye

Savunma Bütçesi: 47 milyar dolar

12-Polonya

Savunma Bütçesi: 48.7 milyar dolar

11-Almanya

Savunma Bütçesi: 50 milyar dolar

10-Ukrayna

Savunma Bütçesi: 53.7 milyar dolar

9-Fransa

Savunma Bütçesi: 55 milyar dolar

8-Avustralya

Savunma Bütçesi: 55.7 milyar dolar

7-Japonya

Savunma Bütçesi: 57 milyar dolar

6-İngiltere

Savunma Bütçesi: 71.5 milyar dolar

5-Suudi Arabistan

Savunma Bütçesi: 74.8 milyar dolar

4-Hindistan

Savunma Bütçesi: 75 milyar dolar

3-Rusya

Savunma Bütçesi: 126 milyar dolar

2-Çin

Savunma Bütçesi: 266.9 milyar dolar


1-ABD

Savunma Bütçesi: 895 milyar dolar


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Savunma harcamalarında İsrail ve İran nerede? Türkiye kaçıncı sırada? 2025 verileri dikkat çekiyor