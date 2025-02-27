SGK emeklilik listesini duyurdu: Bu hastalıklara sahip olanlara emekli maaşı bağlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli hastalıklara sahip sigortalı çalışanların malulen emekli olabileceğini duyurdu. Malulen emeklilik kapsamında, çalışanların SGK tarafından belirlenen hastalıkları geçirmiş olmaları ve iş gücünde en az %60 kayıp yaşamaları gerekiyor. Hangi hastalıkların emeklilik hakkı sağladığı ve başvuru süreçlerine ilişkin detaylar merak edilirken, SGK’nın resmi listesi ve şartları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte malulen emeklilik hakkında bilinmesi gerekenler…
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyurular, erken emeklilik bekleyen binlerce sigortalı çalışan tarafından yakından takip ediliyor. SGK, belirli şartları taşıyan vatandaşlara erken emeklilik imkanı sunarken, bazı hastalıkları bulunan sigortalılar da malulen emeklilik kapsamında maaş alabiliyor. Erken ve malulen emeklilikten kimlerin faydalanabileceği, başvuru süreçleri ve şartlar merak konusu olmaya devam ediyor. İşte SGK’nın sağladığı emeklilik avantajlarına dair detaylar…
SGK DUYURDU: MALULEN EMEKLİLİK HAKKI
Malulen emeklilik hakkı ile iş gücünü ciddi oranda kaybeden sigortalı çalışanlar erken emekli olabiliyorlar. Ancak her sağlık rahatsızlığı malulen emeklilik kapsamında değerlendirilmiyor ve emekli maaşı bağlanmıyor.
Malulen emeklilik için SGK tarafından açıklanan hastalıkların geçirilmiş olması gerekiyor. Bunun yanı sıra hastalıkların durumu da emekli maaşı bağlanabilmesi için kritik noktalardan biri.
BU HASTALIKLARI GEÇİRENLERE EMEKLİ MAAŞI
SGK, bazı hastalıkları geçiren kişilerin malulen emeklilik kapsamında değerlendirileceğini ve emekli maaşı bağlanabileceğini duyurmuştu. Bahsedilen hastalıklardan birkaçı aşağıda bulunuyor.
Kanser: Özellikle ilerlemiş durumdaki ve tedaviye yanıt vermeyen durumlardaki kanser hastaları, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilebilirler. Bu noktada kanser türü ve tedavi sürecine göre maluliyet hakkı değerlendiriliyor.
Sinir Sistemi Hastalıkları: Sinir sistemindeki bazı ciddi hastalık türleri, maluliyet hakkı oluşturabiliyor. Özellikle ilerleyici durumdaki hastalıklar malulen emeklilik hakkı kazandırabilir ve emekli maaşı bağlanabilir.
Kalp ve Damar Hastalıkları: Koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp kapak hastalıkları gibi ciddi kalp hastalıkları, bireylerin iş gücünü yüzde 60 oranında azaltabilir. Bu nedenle bu tür hastalıklar, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilebilir ve emekli maaşı bağlanabilir.
Diğer Hastalıklardan Bazıları: Behçet hastalığı, bipolar bozukluk, zeka geriliği, siroz, demans ve görme kaybı.
Not: Daha detaylı bilgi almak için SGK ile iletişime geçilebilir.