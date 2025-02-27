SGK emeklilik listesini duyurdu: Bu hastalıklara sahip olanlara emekli maaşı bağlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyurular, erken emeklilik bekleyen binlerce sigortalı çalışan tarafından yakından takip ediliyor. SGK, belirli şartları taşıyan vatandaşlara erken emeklilik imkanı sunarken, bazı hastalıkları bulunan sigortalılar da malulen emeklilik kapsamında maaş alabiliyor. Erken ve malulen emeklilikten kimlerin faydalanabileceği, başvuru süreçleri ve şartlar merak konusu olmaya devam ediyor. İşte SGK’nın sağladığı emeklilik avantajlarına dair detaylar…