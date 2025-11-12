Balıkesir'de son 3 ayda 15 binden fazla sarsıntı yaşandı. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 6.1 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. 10 Ağustos’ta başlayan deprem aktivitesi nedeniyle aynı bölgede binlerce küçük-büyük deprem yaşandı. Balıkesir Sındırgı’daki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından gelen artçılar tedirginlik yarattı. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan deprem fırtınasına ilişkin konuştu. Balıkesir'de neden sürekli deprem oluyor? Balıkesir'de yeniden büyük bir deprem bekleniyor mu? İşte detaylar.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede peş peşe hissedilen artçı sarsıntılar, vatandaşlarda endişe yarattı. Kısa aralıklarla yaşanan depremler sonrası “Üçüncü büyük deprem mi geliyor?” sorusu gündeme gelirken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, canlı yayında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Balıkesir'de büyük bir deprem bekleniyor mu?
CNN Türk canlı yayınında Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Eğer bu depremler başka bir yöne doğru yayılım gösterseydi, yeni kırılma fayları oluşturabilirdi." diyerek vatandaşların yüreğine su serpti.
Bunlar büyük risk yaratmaktan uzaklaşıyor çünkü içinde fay düzlemleri büyük değil. Ama bu benim şu anda gördüğüm Sındırgı'nın daha geçen programda senin programında söylediği gibi Sındırgı fay düzleminde olmasını beklediğimiz artçılar yerine hemen Sındırgı'nın güneyinde dağlarda olan ve daha sığ olan faylarda bir dizi depremler oluyordu. Onlar artçı değil öncü olarak davranıyordu ve Sındırgı Fayı’na paralel gelen, geçen gün senin de iyi kavradığın listrik faylar biçimindeydi. Yani bir küreyi sokuyoruz kumun içine. Sonuna kadar gidemiyoruz, çekiyoruz. Onun yanında yarım metre veyahut da 25-30 cm sonra bir daha küreye sokuyoruz. Alttan gidiyor, birleşiyor yukarı ilk soktuğumuz dibe. Daha sonra biraz daha geriden baz sokuyoruz ve bunun üzerine üç tane arka arkaya geldikten sonra bu fayların büyüklüğü yerden o bölgeyi kaldırabiliyoruz. Sert bir şekilde. Şimdi burada da güneye doğru giden birinci kırılmadan sonra ikinci 6.1'lik deprem oluştu. Daha sonra üçüncü olur mu diye beklerken 5 küsürlük bir deprem oldu. Fakat bu küreme içindeydi. Yani o küreme şöyle söyleyeyim. Sındırgı büyük dağ, öbür tarafta Yaylabayır. Onların güneyinde yürek izlediğimiz şöyle bir hat içinde bütün bu depremler odaklanmıştı. Bu son deprem, dediğim gibi kuzeye doğru giderek Sındırgı’da 6.1'lik depremin gerçek artısı olabilir onun kırılmasında.
Zaten şöyleydi artçılar önce dönüyor ama burada Sındırgı’nın hemen batısında kalan gene onun gibi normal devam devam eden bir normal fay vardı. Sanki onun üzerinde olan bir deprem gibi. Bu 6-7 km'lik bir alanda bir boşluk vardı. Gelenbe Fayı’ndan çok Sındırgı’nın normal fayında olan depremdi. Ama Sındırgı şöyle söyleyeyim, birbirine paralel gelen fayların hepsi derinde tek bir faya dönüşüyor ve buradaki bu faylarda kırılmaları hafifçe kuzey, kuzeybatı, güney, güneydoğu dolgusunu kuzeye doğru normal fay. Burada gösterdiğimiz kesim şimdi güney doğuya doğru beklediğimiz kesimde ilerlemedi. Orada durdu. Hani 300 deprem olabilir mi dedi bir kesim. Bunun yerine Sındırgı'nın hemen batısında Sındırgı'nın batısındaki alanda var. Bu Gelenbe Fayı’ndan çok Sındırgı Fayı’nın hemen batıda kırılmayan bir segmentinin üstünde olabilir. O zaman artçı olmaktan çıkar. Ama o yandaki segmenti kırılabilir. Yani bu komşu payda kırılabilir. Fakat gördüğünüz gibi tam Sındırgı’nın batısında, kuzeyinde olan deprem ilk depremin artçısı veya onun yanındaki bir segmentin 6-7 km bir segmentin üzerinde olan bir kırılma. Eğer beşlik bir deprem, tekrar söylüyorum, beşlik depremde 3 km çapında 10 km'lik bir alan yırtılmakta.
"YÜZLERCE TREN YAYI GİBİ FAYLAR VAR"
"6.1'LİK DEPREMİN GERÇEK ARTÇISI OLABİLİR"
