Bunlar büyük risk yaratmaktan uzaklaşıyor çünkü içinde fay düzlemleri büyük değil. Ama bu benim şu anda gördüğüm Sındırgı'nın daha geçen programda senin programında söylediği gibi Sındırgı fay düzleminde olmasını beklediğimiz artçılar yerine hemen Sındırgı'nın güneyinde dağlarda olan ve daha sığ olan faylarda bir dizi depremler oluyordu. Onlar artçı değil öncü olarak davranıyordu ve Sındırgı Fayı’na paralel gelen, geçen gün senin de iyi kavradığın listrik faylar biçimindeydi. Yani bir küreyi sokuyoruz kumun içine. Sonuna kadar gidemiyoruz, çekiyoruz. Onun yanında yarım metre veyahut da 25-30 cm sonra bir daha küreye sokuyoruz. Alttan gidiyor, birleşiyor yukarı ilk soktuğumuz dibe. Daha sonra biraz daha geriden baz sokuyoruz ve bunun üzerine üç tane arka arkaya geldikten sonra bu fayların büyüklüğü yerden o bölgeyi kaldırabiliyoruz. Sert bir şekilde. Şimdi burada da güneye doğru giden birinci kırılmadan sonra ikinci 6.1'lik deprem oluştu. Daha sonra üçüncü olur mu diye beklerken 5 küsürlük bir deprem oldu. Fakat bu küreme içindeydi. Yani o küreme şöyle söyleyeyim. Sındırgı büyük dağ, öbür tarafta Yaylabayır. Onların güneyinde yürek izlediğimiz şöyle bir hat içinde bütün bu depremler odaklanmıştı. Bu son deprem, dediğim gibi kuzeye doğru giderek Sındırgı’da 6.1'lik depremin gerçek artısı olabilir onun kırılmasında.