Civet kahvesi

Kedi kahvesi, Endonezya ve diğer bazı tropikal bölgelerde yapılan ve dünyada en pahalı kahvelerden biri olan bir türdür. Bu kahve, "kopi luwak" olarak da bilinir ve bir civet kedisi tarafından yenilen kahve çekirdeklerinin dışkılarından toplanarak hazırlanır.