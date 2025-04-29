Eğer sıradan kahve deneyimlerinden sıkıldıysanız, dünyada denemeniz gereken ilginç ve sıradışı kahve türleri sizi farklı bir kahve dünyasına davet ediyor. Peki, size ilginç ve sıra dışı kahve deneyimi yaşatacak kahve türleri nelerdir?
Bilindik kahve türlerinden sıkılanlar için farklı ülkelerde meşhur olan kahve türleri:
Köpüklü yumurta kahvesi
Vietnam’a özgü olan bu kahve türü, yumurta sarısı, şeker ve süt kremasının kahveyle karıştırılmasıyla yapılır. Yumurta, kahveye zengin ve kremamsı bir doku verir. Özellikle soğuk kış günlerinde tercih edilen bu kahve, tatlımsı bir lezzet ve yoğun bir kıvam sunar.
Küba kahvesi
Küba kahvesi, yoğun espressoya, kahverengi şekerin ve bazen vanilyanın karıştırılmasıyla yapılan bir içecektir. Yüksek oranda şeker kullanıldığından oldukça tatlıdır ve yoğun bir kahve tadı sunar. Küba'nın kendine has yöntemleriyle yapılan bu kahve, enerjik bir içim deneyimi sunar.
Tuzlu kahve
Tuzlu kahve, geleneksel kahve lezzetinden farklı olarak, üzerine tuz serpilerek yapılan bir içecektir. Özellikle bazı Asya ülkelerinde popüler olan bu kahve türü, tuzun kahvenin acılığını yumuşatarak tatları daha dengeli hale getirdiği iddia edilir.
Tereyağlı kahve
Tereyağlı kahve, özellikle "Bulletproof Coffee" olarak bilinen bir türdür ve özellikle sabahları enerjik kalmak isteyenler arasında popülerdir. Bu kahve, sade kahveye tereyağı eklenerek yapılır. Yağlar, kahveye yumuşak bir doku ve enerji verici bir özellik kazandırır.
Café de Olla
Meksika'nın geleneksel kahvesi olan Café de Olla, tarçın ve şeker kamışı ile kaynatılan bir içecektir. Ayrıca, bazı tariflerde karanfil gibi baharatlar da eklenebilir.
Civet kahvesi
Kedi kahvesi, Endonezya ve diğer bazı tropikal bölgelerde yapılan ve dünyada en pahalı kahvelerden biri olan bir türdür. Bu kahve, "kopi luwak" olarak da bilinir ve bir civet kedisi tarafından yenilen kahve çekirdeklerinin dışkılarından toplanarak hazırlanır.