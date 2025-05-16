Siyah Bere dizisinin konusu nedir? TRT tabii Siyah Bere oyuncuları kimler, 1. sezon nereden izlenir? İşte tüm bilgiler

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'nin yeni dizisi Siyah Bere, dünyanın ilk tank dizisi olmasıyla dikkat çekiyor. Senaryosunu Barış Erdoğan'ın kaleme aldığı Siyah Bere'nin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstleniyor. Dizide, İlhan Şen (Tank Komutanı Volkan) ve Özge Gürel'in (Psikolog Nilgün) başrolleri paylaştığı dizide Saygın Soysal, Erkan Sever, Doğukan Polat, Osman Albayrak, Seyit Nizam Yılmaz, Açelya Devrim Yılhan ve Yiğit Yalkın gibi oyuncular yer alıyor. Peki Siyah Bere dizisinin konusu nedir? Tabii'den ücretli mi, ücretsiz mi izleniyor? Siyah Bere 1. sezon yayınlandı mı, nasıl izlenir? Siyah Bere nerede çekildi? İşte dizi hakkında merak edilenler...
Dünyanın ilk tank dizisi Siyah Bere izleyici karşısına çıktı. TRT'nin dijital yayın platformu olan Tabii üzerinden izleyici ile buluşan Siyah Bere, heyecan dolu sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Tabii'den ücretli üyelik ile izlebilen Siyah Bere'nin oyuncu kadrosu ve konusu hakkındaki bilgiler sayfamızda. İşte Siyah Bere hakkında her şey.
SİYAH BERE 1. SEZON NASIL VE NEREDEN İZLENİR?
Siyah Bere, yalnızca TRT’nin dijital platformu tabii’de, premium (ücretli) abonelere özel olarak yayınlanıyor. Siyah Bere dizisinin 10 bölümden oluşan ilk sezonu 15 Mayıs 2025 tarihinde tabii platformundan izleyici ile buluşuyor.
SİYAH BERE OYUNCULARI KİMLER?
Siyah Bere dizisi oyuncuları arasında; İlhan Şen, Doğukan Polat, Özge Gürel, Erkan Sever, Seyit Nizam Yılmaz, Açelya Devrim Yılhan, Saygın Soysal, Yiğit Yalkın, Osman Albayrak ve Kaya Akkaya yer alıyor.
CNP Film tarafından yapımı gerçekleştirilen Siyah Bere dizisinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın, yönetmenliğini ise Barış Erdoğan üstleniyor.
SİYAH BERE KONUSU NEDİR?
Siyah Bere dizisi Cesur Sancak Harekâtı’nın kritik günlerinde, bir Türk tank ekibinin özel bir görevle yola çıkmasını anlatır. Ancak görev dönüşü, geçmeleri gereken köprünün havaya uçurulması ile dost birliklere giden yol tamamen kapanır. Artık yalnızlardır.
Uzman Çavuş Mehmet, ekibin güvenliğini ön planda tutarak düşman bölgesinde tankı imha edip hava yoluyla tahliyeyi savunurken; ilk görevine çıkan genç Astsubay Çavuş Volkan için tankını bırakmak asla bir seçenek değildir. Volkan’ın kararıyla ekip, kısıtlı mühimmat ve yakıtla zorlu bir yolculuğa çıkar. Hedef, Türk kuvvetleriyle buluşmaktır. Hava ve kara desteğinden yoksun, tek bir tankla verilen bu hayatta kalma mücadelesi; cesaret, inanç ve vatan sevgisinin ortaya çıktığı bir destana dönüşecektir.
SİYAH BERE NEREDE ÇEKİLDİ?
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gerçekleşen çekimlerde, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 40 adet M60T tank, 2 adet ATAK helikopteri, 1 Sikorsky helikopteri, 10 adet Kirpi, 2 adet ambulans Kirpi, zırhlı personel taşıyıcılar ile çok sayıda askeri personel taşıma aracı kullanıldı. Final sahnesinde milli tank Altay yer aldı. Ayrıca patlama sahnesi için bire bir ölçülerde bir M60T tankı, sanat ve dekor ekibi tarafından özel olarak üretildi. Mekanlar, atmosfer ve teknik ekipmanlar gerçek bir askeri operasyon ortamını andıracak şekilde kuruldu.
Gerçek çatışma ortamını yansıtmak için dizinin oyuncu kadrosu çekimler boyunca her gün askeri disipline uygun fiziksel eğitim aldı. Silah eğitimi, araç içi koordinasyon, saha taktikleri gibi detaylar üzerinden geçen bu hazırlık süreci, oyuncuların performanslarına doğrudan yansıdı. Aksiyonun temposu kadar, karakterlerin inandırıcılığı da bu çalışmalarla güç kazandı.
Milli Savunma Bakanı Güler, Tabii orijinal yapımı "Siyah Bere" dizisinin özel gösterimine katıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dünyanın ilk tank dizisi olma özelliğini taşıyan, TRT'nin uluslararası dijital içerik platformu Tabii'nin orijinal yapımı "Siyah Bere" dizisinin özel gösterimine katıldı.
Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen özel gösterimde, Bakan Güler'in yanı sıra, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, askeri personel, dizi ekibi, oyuncular ve davetliler yer aldı.
Bakan Güler, gösterim sonrası yaptığı konuşmada, diziyi keyifle izlediklerini ve bundan sonra da izleyeceklerini söyledi.
Emeği geçen Milli Savunma Bakanlığı, tüm kuvvetler, özellikle Hava Kuvvetleri ve pilotları adına teşekkür eden Güler, TRT Genel Müdürü Sobacı'ya da teşekkürlerini iletti.
'Tankçılar başat rol oynuyor'
Güler, tüm dünyada risk ve tehditlerin arttığı kritik bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, "Bu hassas süreçte kahraman ordumuz ülkemizin güvenliği ve asil milletimizin huzuru için gece gündüz demeden her şartla görevini yapmaya çalışıyor. Ordumuzun göz bebeği, savaş meydanlarının şövalyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 'çelik kolu' tankçılarımız da en üst teknolojiye sahip sistemleriyle stratejik bir güç unsuru olarak faaliyetlerimizde başat rol oynuyor." şeklinde konuştu.
Türk tankçısının dünyadaki emsalleri arasında seçkin bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Güler, tankçılar dahil ordunun tüm mensuplarının görevlerini başarıyla yerine getirirken sergiledikleri gayretlerin iyi anlaşılmasının ve bu mücadelenin kamuoyuna doğru aktarılmasının son derece önemli olduğunu kaydetti.
'Dizi önemli bir eser olma özelliğini taşımakta'
Güler, televizyon, dizi ve sinema sektörüne de bu konularda önemli sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Ülkemizin güzide ve seçkin kurumu TRT'miz daha önce yaptığı çalışmalarla ve şimdi de 'Siyah Bere' dizisiyle bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir. Öyle ki bu özel yapım bir televizyon dizisi olmasının da ötesinde Mehmetçiğimizin cesaretini, yüksek özverisini, zorlu şartlar altındaki kararlılığını ve insani yönünü yansıtan önemli bir eser olma özelliğini taşımaktadır." ifadelerini kullandı.
TRT Genel Müdürü Sobacı da kendilerini ağırladıkları için Bakan Güler'e teşekkür etti. Sobacı, projenin Türk Silahlı Kuvvetlerin sahadaki başarısı ve kabiliyetini yansıtma açısından önemli olduğunu dile getirdi.
Konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanı Güler ve TRT Genel Müdürü Sobacı birbirlerine hediye takdim etti.