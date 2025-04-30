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Son 120 yılın en çok savaşa katılan ülkeleri açıklandı: Türkiye kaç savaşa girdi?

Son 120 yılın en çok savaşa katılan ülkeleri açıklandı: Türkiye kaç savaşa girdi?

22:5230/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Son 120 yılda en fazla savaşa giren ülkeler açıklandı. Peki Türkiye kaç savaşa girdi? İşte son yüzyılda dünya genelinde en fazla savaşan ülkeler.

DÜNYANIN HER NOKTASINDA SAVAŞTILAR!


Son yüzyılda dünya sahnesinde yaşanan çatışmalar, uluslararası ilişkilerin karmaşıklığını ve değişkenliğini gözler önüne serdi. Bu dönemde bazı ülkeler, çeşitli nedenlerle sık sık savaşın içinde bulundular. Ekonomik çıkarlar, ideolojik farklılıklar, bölgesel anlaşmazlıklar ve güç dengesi arayışları, bu ülkelerin savaşlara katılma motivasyonlarını şekillendirdi.


EN ÇOK SAVAŞAN ÜLKELER AÇIKLANDI

Son 120 yıl içinde en çok savaşa katılan ülkeler, tarih boyunca çeşitli çatışmaların merkezinde yer aldılar. İşte son 120 yılda en çok savaşa katılan ülkeler.



10) PAKİSTAN: 15 SAVAŞA KATILDI

9) ÇİN: 19﻿

8) ALMANYA: 22

7) JAPONYA: 23

6) İTALYA: 28

5) HİNDİSTAN: 32

4) ABD: 45

3) RUSYA: 51

2) İNGİLTERE: 53

1) FRANSA: 54


TÜRKİYE 120 YIL İÇİNDE KAÇ SAVAŞA KATILDI?

Türkiye son 120 yılda yaklaşık 10 büyük savaş veya silahlı çatışmaya doğrudan katılmıştır. Bu listeye ayrıca küçük çaplı çatışmalar, BM barış gücü görevleri veya diplomatik müdahaleler dahil edilmemiştir.


Çanakkale’de destan yazan, Sakarya’da düşmana geçit vermeyen, Kore’de barış için savaşan, Kıbrıs’ta mazluma kalkan olan Mehmetçik, modern dönemde de sınır ötesi operasyonlarla teröre ağır darbeler indirdi. Her adımında disiplin, cesaret ve millet sevgisiyle hareket eden Türk askeri, sadece savaşmıyor, aynı zamanda barışı da inşa ediyor.


Bazı ülkeler güç gösterisi için savaşırken, Türkiye savaşmak zorunda kaldığında adalet, huzur ve istikrar getiren taraf oldu. Bugün dahi dünyanın en etkin ordularından biri olarak gösterilen Türk Silahlı Kuvvetleri, sahip olduğu stratejik yetenekleriyle sadece bölgesinde değil, küresel ölçekte de saygı görüyor.

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