Gazze'deki ateşkes müzakerelerinde son dakika gelişmesi yaşandı. ABD başkanı Donald Trump Hamas ve İsrail'in anlaşma sağladığını duyurdu. El Cezire kaynakları da Gazze'de ateşkesin onaylandığını paylaştı. İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmanın şartları da netleşmeye başladı. İşte Gazze'deki ateşkes ile ilgili son dakika gelişmeleri...
Siyonist İsrail'in 467 gündür sürdürdüğü terör saldırılarında can kaybı 46 binin üzerine çıkmıştı. Son dakika haberi olarak Hamas ile İsrail'in anlaşma sağladığı açıklandı.
ABD başkanı Donald Trump kendi sosyal medya hesabından Hamas ile İsrail'in anlaştığını duyurdu. Trump yaptığı açıklamada esirlerin yakında serbest kalacağını ifade etti. İşte Gazze'deki ateşkes ile ilgili son dakika gelişmeler...
TRUMP İSRAİL-HAMAS ATEŞKESİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Trump, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortadoğu'daki rehineler için bir anlaşmamız var. Yakında serbest bırakılacaklar. Teşekkürler" dedi. Katar merkezli El Cezire de "Hamas ateşkesi onayladı" haberini son dakika duyurdu.
İsrailli yetkili, Gazze ateşkes anlaşmasının 16 Ocak Perşembe günü (yarın) imzalanacağını duyurdu.
El Cezire, Gazze'de ateşkesi sağlayacak anlaşmanın, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe gireceğini de yazdı.
GAZZE ATEŞKESİNDE ŞARTLAR NELER?
Ateşkese göre; her gün 500 kamyon insani yardım Gazze'ye girecek.
İsrail gözaltında tuttuğu 19 yaş altı Filistinlileri serbest bırakacak.
İsrail her sivil rehineye karşı 30 Filistinliyi bırakacak.
Her İsrailli kadın askere karşı 50 Filistinli bırakılacak.
İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan kademeli olarak çekilecek.
Hamas 33 rehineyi, İsrail 950-1650 arasındaki Filistinli mahkumu serbest bırakacak.
İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ YARIN TOPLANACAK
İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin yarın sabah Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak için toplanacağı bildirildi.
İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail daraltılmış güvenlik kabinesinin yarın sabah yerel saatle 11'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak üzere toplanacağı bildirildi.
Güvenlik kabinesi toplantısının ardından ateşkes ve esir takası anlaşmasının hükümet onayına sunulacağı belirtildi.
İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi ise İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Ateşkes anlaşması güvenlik kabinesi, kabine ve hükümette çoğunluğa sahip" ifadelerine yer verdi.
İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un taraflar arasında esir takasını gerçekleştirecek Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ile görüştüğü bildirildi.
Açıklamaya göre, Herzog, esir takası anlaşması hazırlıkları kapsamında İsrail'i ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Spoljaric ve heyetiyle bir araya geldi.
Kızılhaç heyetinin Herzog'a esirlerin transferi için yapılan hazırlıklar ve karşılaştıkları çeşitli zorluklar hakkında bilgi verdiği aktarıldı.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıklamıştı.
Donald Trump, açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadesini kullanmıştı.