ÜRDÜN UÇUŞ İPTALİ

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan açıklamada, "Bölgede yaşanan askeri gerilim kaynaklı oluşabilecek riskler nedeniyle, ülke hava sahasının geçici olarak kapatılması ve tüm gelen, giden ve ülke üzerinden geçen uçuşların askıya alınması kararı alınmıştır." denildi.

Açıklamada, kararın uluslararası sivil havacılık güvenliği anlaşmaları doğrultusundaki sözleşmelere uygun olarak alındığı vurgulandı. Sivil Havacılık Kurumu, söz konusu tedbirin yolcu ve uçuş güvenliğini korumaya yönelik önleyici bir adım olduğunu belirterek, gelişmelere ve risk değerlendirmelerine göre kararın yeniden gözden geçirileceğini aktardı.

Ayrıca hava yolu şirketlerine, yolcular ve ilgili tarafların bilgilendirilmesi amacıyla gerekli duyuruların yapılacağı kaydedildi.







