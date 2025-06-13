İsrail'in İran'a saldırması Orta Doğu coğrafyasında deprem etkisi yarattı. Milyonlar bu savaşın akıbetini merak ederken İran'a uçacaklar şimdi ne yapacaklarını düşünüp "İran uçuşları iptal mi" sorusuna yanıt arıyor. Yaşanan saldırıların ardından uçuş iptalleri de peş peşe geliyor. Peki, İran uçuşları iptal mi, hava sahası kapandı mı? Hangi uçuşlar iptal edildi? İsrail-İran savaşı uçuş iptalleri peş peşe geliyor...
İran uçuşları iptal mi edildi? İsrail-İran savaşının ardından hangi uçuşlar iptal edildi? İran hava sahası kapandı mı? Bölgede yaşanan risk nedeniyle bazı ülkelerden uçuşların askıya alınması kararı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. İşte İran uçuş iptalleri ile ilgili son gelişmeler.
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın hava sahasını kapatması ve bölgedeki güvenlik endişesi, bazı ülkelerdeki hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.
AJet de uçuş güvenliği sorunları nedeniyle İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal etti. Şirketin Lübnan seferlerinin de gündüz şartlarında icra edilmesi, Irak üst geçişinde olan Orta Doğu seferlerinin ise ilgili hava sahası kullanılmadan yapılması planlanıyor.
İRAN UÇUŞLARI İPTAL Mİ?
AJet, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal etme kararı aldı.
ÜRDÜN UÇUŞ İPTALİ
Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan açıklamada, "Bölgede yaşanan askeri gerilim kaynaklı oluşabilecek riskler nedeniyle, ülke hava sahasının geçici olarak kapatılması ve tüm gelen, giden ve ülke üzerinden geçen uçuşların askıya alınması kararı alınmıştır." denildi.
Açıklamada, kararın uluslararası sivil havacılık güvenliği anlaşmaları doğrultusundaki sözleşmelere uygun olarak alındığı vurgulandı. Sivil Havacılık Kurumu, söz konusu tedbirin yolcu ve uçuş güvenliğini korumaya yönelik önleyici bir adım olduğunu belirterek, gelişmelere ve risk değerlendirmelerine göre kararın yeniden gözden geçirileceğini aktardı.
Ayrıca hava yolu şirketlerine, yolcular ve ilgili tarafların bilgilendirilmesi amacıyla gerekli duyuruların yapılacağı kaydedildi.
AZERBAYCAN'DAN UÇUŞ İPTALİ KARARI
Öte yandan Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL) Tahran, Tel Aviv ve Dubai uçuşlarının, İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
AZAL'dan yapılan açıklamada, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Tahran, Tel Aviv ve Dubai yönündeki uçuşların iptal edildiği ifade edildi.
Açıklamada, kararın, bölgede yaşanan gelişmeler ve güvenlik nedeniyle alındığı belirtildi.