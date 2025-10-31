Yeni Şafak
Papara'da son durum ne? Neden kapandı, ne zaman açılacak? Merkez Bankası'ndan Papara kararı!

Papara'da son durum ne? Neden kapandı, ne zaman açılacak? Merkez Bankası'ndan Papara kararı!

13:3631/10/2025, Cuma
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına dayanarak geri çekildi. Peki, Papara kimin? Papara açılacak mı, ne zaman açılır? Hesabı olanlar ne yapacak? İşte ayrıntılar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Papara’nın faaliyet iznini iptal ettiği duyuruldu. Bu kapsamda Papara kullanıcıları, Papara hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki Papara'da son durum nedir? Papara kapandı mı? Papara kimin, ne zaman açılacak? İşte konuya dair ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI, PAPARA'NIN FAALİYET İZİNLERİNİ İPTAL ETTİ

Merkez Bankası, Papara hakkındaki kararını verdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre Merkez Bankası, Papara AŞ'nin faaliyet izinlerinin tümünü iptal etti.

PAPARA NEDEN KAPANDI, AÇILACAK MI?


TCMB, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına dayanarak geri çekildi.


Kararda, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca iptal kararının alındığı belirtildi.


PAPARA'NIN SAHİBİ KİM?

Papara kurucusu Ahmed Faruk Karslı'dır. CEO görevini 2022 itibarıyla Emre Kenci'ye devretti. Ancak Ahmed Faruk Karslı, 1 Şubat 2025 itibarıyla devrettiği görevini yeniden üstlendi.





