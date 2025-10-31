Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına dayanarak geri çekildi. Peki, Papara kimin? Papara açılacak mı, ne zaman açılır? Hesabı olanlar ne yapacak? İşte ayrıntılar.

