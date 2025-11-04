Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına dayanarak geri çekildi. Peki, Papara kimin? Papara açılacak mı, ne zaman açılır? Hesabı olanlar ne yapacak? İşte Para iadelerine ilişkin açıklama.
PARA İADESİNE İLİŞKİN PAPARA'DAN AÇIKLAMA
Papara tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Değerli Kullanıcımız,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı uyarınca, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet izni iptal edilmiştir.
Papara olarak, söz konusu karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz.
Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Fon iadeleri ve hesap kapatma süreci, TCMB düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
PAPARA NEDEN KAPANDI, AÇILACAK MI?
Kararda, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca iptal kararının alındığı belirtildi.
PAPARA'NIN SAHİBİ KİM?
Papara kurucusu Ahmed Faruk Karslı'dır. CEO görevini 2022 itibarıyla Emre Kenci'ye devretti. Ancak Ahmed Faruk Karslı, 1 Şubat 2025 itibarıyla devrettiği görevini yeniden üstlendi.