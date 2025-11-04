Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Papara'da son durum ne? Neden kapandı, ne zaman açılacak? Para iadelerine ilişkin açıklama

Papara'da son durum ne? Neden kapandı, ne zaman açılacak? Para iadelerine ilişkin açıklama

11:454/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına dayanarak geri çekildi. Peki, Papara kimin? Papara açılacak mı, ne zaman açılır? Hesabı olanlar ne yapacak? İşte Para iadelerine ilişkin açıklama.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Papara’nın faaliyet iznini iptal ettiği duyuruldu. Bu kapsamda Papara kullanıcıları, Papara hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki Papara'da son durum nedir? Papara kapandı mı? Papara kimin, ne zaman açılacak? İşte konuya dair ayrıntılar...

PARA İADESİNE İLİŞKİN PAPARA'DAN AÇIKLAMA


Papara tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Kullanıcımız,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı uyarınca, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet izni iptal edilmiştir.

Papara olarak, söz konusu karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz.

Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Fon iadeleri ve hesap kapatma süreci, TCMB düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.













PAPARA NEDEN KAPANDI, AÇILACAK MI?


TCMB, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına dayanarak geri çekildi.


Kararda, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca iptal kararının alındığı belirtildi.


PAPARA'NIN SAHİBİ KİM?

Papara kurucusu Ahmed Faruk Karslı'dır. CEO görevini 2022 itibarıyla Emre Kenci'ye devretti. Ancak Ahmed Faruk Karslı, 1 Şubat 2025 itibarıyla devrettiği görevini yeniden üstlendi.





#papara
#papara kapandı mı
#papara son durum
#merkez bankası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM 4-5-7 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı: Bu hafta BİM'de neler olacak? Gaming Klavye, Madeni Para Sayma Makinesi, Cep Telefonu, Aksiyon Kamerası