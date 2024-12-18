Sosyal yardım ödemeleri son dakika hesabı değişiyor: Evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli aylığı ne kadar olacak 2025?

2025 memur maaş zammı ile birlikte sosyal yardımlara da zam yapılacak. SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul-yetim maaşları memur maaşı zam oranına bağlı olarak yeniden hesaplanacak. Toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkına göre belirlenecek zam oranı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların aldığı yardımlara doğrudan yansıyacak. Ocak 2025 itibarıyla sosyal yardımların yeni tutarları açıklanacak ve hesaplara yatırılacak. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu artışla ilgili detaylar, memur maaş zammı oranının netleşmesinin ardından belli olacak. Yeni yılda sosyal yardımların ne kadar olacağına dair gelişmeler yakından takip ediliyor.

1 /7 Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan sosyal yardımlar, memur maaş katsayılarındaki artışla birlikte yükseliyor. Bu kapsamda; SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, dul-yetim maaşı gibi birçok sosyal destek ödemesi zamlanacak. 2025 Ocak memur maaş zammı oranı, toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkına göre belirlenecek. Bu oranlar, sosyal yardım ödemelerinin hesaplanmasında temel alınacak. Yeni zamlı tutarlar, Ocak ayında açıklanacak ve hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

2 /7 Yeni Yılda Sosyal Desteklere Zam Geliyor! Enflasyon kasım ayında aylık bazda yüzde 2,24 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 47,09 seviyesine geriledi. Kesinleşen 5 aylık enflasyon verilerine göre, emekliler için zam oranı yüzde 14,57, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 10,40 olarak belirlendi. Bu artışlarla birlikte en düşük emekli maaşı 14.321 TL, en düşük memur maaşı 43.283 TL ve en düşük memur emekli aylığı 19.417 TL'ye yükseldi.

3 /7 Yeni Tutarlar: Sosyal Yardımlarda 5 Aylık Zam Oranı Memur maaşlarına yapılan zam oranına bağlı olarak, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım ödeneği gibi sosyal yardımlar da artış gösterdi. İşte, yeni oranlara göre sosyal yardım ödemelerinin güncellenen tutarları:

4 /7 Enflasyon Beklentileri ve Emekli-Memur Zam Oranı Memur ve memur emeklilerinin maaş zammını belirlemede kritik bir rol oynayan enflasyon verilerine ilişkin beklentiler de netleşiyor. Hükümet, piyasa katılımcıları ve ekonomistlerin tahminleri, yıl sonu için farklılık gösteriyor: Hükümet (OVP): Yüzde 41,50 Piyasa Katılımcıları Anketi (PKA): Yüzde 44,11 AA Ekonomistleri: Yüzde 44,23

5 /7 6 Aylık Enflasyon Farkı Nasıl Hesaplanacak? TÜİK tarafından açıklanan aylık TÜFE verilerine göre, ilk 4 aylık enflasyon farkı yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Kasım ayı için yüzde 2,01 ve aralık ayı için yüzde 1,67 enflasyon gerçekleşmesi halinde, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 16,22 seviyesine ulaşacak.

6 /7 Ocak 2025 Memur Maaşlarına Zam Oranı Memur maaşları ve memur emeklileri için Ocak 2025 döneminde, toplu sözleşme ile ilk 6 ayda yüzde 6, ikinci 6 ayda ise yüzde 5 oranında zam yapılması planlanıyor. Ancak bu oranlar, gerçekleşen enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark zam oranlarına eklenecek.