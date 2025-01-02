Squid Game oyunuları ve karakterler

Ana oyuncu kadrosu

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun

Boşanmış bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için oyuna katılır.

Park Hae-soo - Cho Sang-woo

Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un çocukluk arkadaşı ve Seul Ulusal Üniversitesine giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor. Kalamar oyununda elenir.

Yeong-su Oh - Oh Il-nam

Dışarıda ölmeyi beklemek yerine oyunu oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam. Misket oyununda elenir.

Anupam Tripathi - Abdul Ali

İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi. Misket oyununda elenir.

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok

Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı. Sang-Woo tarafından bıçaklandı.

Wi Ha-joon - Hwang Jun-ho

Kayıp kardeşini bulmak için oyuna gizlice giren bir polis memuru. Kardeşi Ön adam tarafından ağır yaralandı.

Heo Sung-tae - Jang Deok-su

Büyük kumar borçlarını kapatmak için oyuna giren bir gangster. Cam köprü oyununda Mi-nyeo'nun ihanetine uğradı ve elendi.

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo

Zavallı bekâr bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın. 5 kez dolandırıcılıktan içeri girmiştir. Cam köprü oyununda Deok-su'yu öldürmek için kendisini aşağı attı ve Deok-su ile beraber elendi.

Yoo Sung-joo - Byeong-gi

Yaklaşan oyunlar hakkında bilgi karşılığında ölü katılımcıların organlarının kaçakçılığını yapan bir grup yozlaşmış gardiyanla gizlice çalışan bir doktor. Ancak Ön adam tarafından yakalanır ve ölür. Ceseti oyun alanına giden yolda iş çevirdiği askerlerle beraber asılmıştır.

Lee Yoo-mi - Ji-yeong

Tacizci babasını öldürdükten sonra hapisten yeni çıkmış genç bir kadın. Misket oyununda elendi.