Squid Game yeni sezon tarihi diziseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Dizinin 7 bölümden oluşan 2. sezonu 26 Aralık tarihinde seyircilerle buluşmuştu. Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun’un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak. Peki Netflix Squid Game 3. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilen bilgiler...
Squid Game 3. sezon yayın tarihi merak konusu. Squid Game dizisinin ikinci sezonunu bitirenler, üçüncü sezonun ne zaman geleceğini merak ederken Netflix açıklama yaptı. Squid Game 3. sezon 1. bölüm ne zaman yayımlanacak? Squid Game 3. sezon yayın tarihi açıklandı mı? İşte detaylar.
Squid Game 3. yeni sezon ne zaman başlıyor?
Squid Game hayranlarını sevindiren bir açıklama geldi. Sevilen dizinin üçüncü sezonunun da yolda olduğu bildirildi. Netflix'ten yapılan duyuruda, Squid Game’in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı belirtildi.
Açıklamada, "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak" denildi. Squid Game’in 3. sezonu, 2025 yılı içinde Netflix’te yayınlanacak. Ancak kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı.
Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğruladı. Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak yazıldığını, ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle iki sezona bölündüğünü açıkladı.
Squid Game 3. sezonda ne olacak?
Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun’un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.
Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.
Squid Game 3. sezonun daha önceki sezonlarda olduğu gibi sürükleyici bir hikaye anlatımına ve izleyicileri derinden etkileyen temalara sahip olması bekleniyor. Oyuncu kadrosunun detayları henüz açıklanmasa da hayranlar özellikle Lee Jung-jae’nin performansını merakla bekliyor.
Squid Game oyunuları ve karakterler
Ana oyuncu kadrosu
Lee Jung-jae - Seong Gi-hun
Boşanmış bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için oyuna katılır.
Park Hae-soo - Cho Sang-woo
Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un çocukluk arkadaşı ve Seul Ulusal Üniversitesine giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor. Kalamar oyununda elenir.
Yeong-su Oh - Oh Il-nam
Dışarıda ölmeyi beklemek yerine oyunu oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam. Misket oyununda elenir.
Anupam Tripathi - Abdul Ali
İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi. Misket oyununda elenir.
HoYeon Jung - Kang Sae-byeok
Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı. Sang-Woo tarafından bıçaklandı.
Wi Ha-joon - Hwang Jun-ho
Kayıp kardeşini bulmak için oyuna gizlice giren bir polis memuru. Kardeşi Ön adam tarafından ağır yaralandı.
Heo Sung-tae - Jang Deok-su
Büyük kumar borçlarını kapatmak için oyuna giren bir gangster. Cam köprü oyununda Mi-nyeo'nun ihanetine uğradı ve elendi.
Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo
Zavallı bekâr bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın. 5 kez dolandırıcılıktan içeri girmiştir. Cam köprü oyununda Deok-su'yu öldürmek için kendisini aşağı attı ve Deok-su ile beraber elendi.
Yoo Sung-joo - Byeong-gi
Yaklaşan oyunlar hakkında bilgi karşılığında ölü katılımcıların organlarının kaçakçılığını yapan bir grup yozlaşmış gardiyanla gizlice çalışan bir doktor. Ancak Ön adam tarafından yakalanır ve ölür. Ceseti oyun alanına giden yolda iş çevirdiği askerlerle beraber asılmıştır.
Lee Yoo-mi - Ji-yeong
Tacizci babasını öldürdükten sonra hapisten yeni çıkmış genç bir kadın. Misket oyununda elendi.
Squid Game konusu nedir?
Güney Kore'de, yaşlı annesiyle yaşayan boşanmış bir baba ve borçlu bir kumar bağımlısı olan Seong Gi-hun, büyük bir para ödülü kazanma şansı için bir dizi çocuk oyunu oynamaya davet edilir. Teklifi kabul ettikten sonra bilinmeyen bir yere götürülür ve burada kendisini, hepsi de büyük mali sıkıntı içinde olan 455 oyuncunun arasında bulur.
Oyunculara yeşil eşofman giydirilir ve pembe tulum giyen maskeli muhafızlar tarafından her zaman gözetim altında tutulurlar; oyunlar siyah maske ve siyah üniforma giyen Ön Adam tarafından denetlenir.
Oyuncular kısa süre içinde oyunu kaybetmenin ölümleriyle sonuçlandığını ve her ölüm, potansiyel ₩45,6 milyar (2024'te tahmini 31 milyon dolar) büyük ödüle ₩100 Milyon (2024'te tahmini 68.000 dolar) katkıda bulunacağını keşfederler.
Gi-hun, çocukluk arkadaşı Cho Sang-woo ve Kuzey Koreli sığınmacılar dahil olmak üzere diğer oyuncularla ittifak kurar. Kang Sae-byeok, oyunların fiziksel ve psikolojik çarpıklıklarından kurtulmaya çalışırken, dedektif Hwang Jun-ho kayıp kardeşini bulmak için muhafızlardan biri olarak oyunlara sızar.