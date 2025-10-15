SSK ve Bağ-Kur emeklilerine taban aylık zam müjdesi! Enflasyon farkı - ek ödemelerle 18 bin 593 TL'yi aşacak

ENFLASYON TAHMİNLERİ VE ZAM ARALIĞI

Geriye kalan Ekim-Aralık dönemine ait üç aylık veri, zam oranını netleştirecek. Ancak mevcut tahminler güçlü ipuçları veriyor. 2025 yılı için enflasyon tahminleri yüzde 28,5 ile yüzde 31,94 arasında değişiyor. Bu tabloya göre ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 10,14 ile yüzde 13,08 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu oranlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında yüzde 10 ila 13 arasında bir maaş artışı alabileceğine işaret ediyor.