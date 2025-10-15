SSK ve Bağ-Kur emeklilerine taban aylık zam müjdesi! Enflasyon farkı - ek ödemelerle 18 bin 593 TL'yi aşacak

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammı için geri sayımda. Yeni yılda kök aylıklara ve ek ödemelere enflasyon oranında artış yapılacak. Bununla birlikte, taban emekli maaşında da yükseliş gündeme geldi. Enflasyon formülüne göre yapılacak hesaplamalarda taban maaşın 18 bin 593 liraya kadar çıkabileceği, hatta 19 bin lirayı aşabileceği belirtiliyor.
Emekliye Ocak Zammı İçin Üç Ay Kaldı: Yüzde 13 Zam İhtimali Güçleniyor
Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2025 zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak artış oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon verilerinin yarısı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre Temmuz-Eylül dönemi enflasyonu yüzde 7,5 oldu. Böylece emeklilerin maaşlarına ilk 3 ay için yüzde 7,5’lik zam farkı oluştu.
ENFLASYON TAHMİNLERİ VE ZAM ARALIĞI
Geriye kalan Ekim-Aralık dönemine ait üç aylık veri, zam oranını netleştirecek. Ancak mevcut tahminler güçlü ipuçları veriyor. 2025 yılı için enflasyon tahminleri yüzde 28,5 ile yüzde 31,94 arasında değişiyor. Bu tabloya göre ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 10,14 ile yüzde 13,08 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu oranlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında yüzde 10 ila 13 arasında bir maaş artışı alabileceğine işaret ediyor.
TABAN AYLIKTA YENİ ARTIŞ FORMÜLÜ
Ocak zammı netleştikten sonra gündeme gelecek ilk konu, taban aylık artışı olacak. Son yıllarda uygulanan modelde, en düşük emekli maaşı bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılıyor.
Temmuz 2024 döneminde bu formül uygulanarak en düşük maaş 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ocak ve Temmuz 2025 zamlarında da aynı yöntemle maaşlar sırasıyla yüzde 15,75 ve yüzde 16,67 oranında artırılmış, taban aylık 16 bin 881 liraya yükselmişti.
Bu sistemin devam etmesi durumunda, altı aylık enflasyon yüzde 10,16 olarak gerçekleşirse taban maaş 18 bin 593 liraya çıkacak. Enflasyonun yüzde 13,08 seviyesinde oluşması halinde ise en düşük emekli aylığı 19 bin 89 liraya yükselebilecek.
DUL VE YETİMLERE DE YANSIYACAK
Taban aylıkta yapılacak artış dul ve yetim maaşlarına da doğrudan etki edecek.
Taban aylık 18.593 TL olursa:
Yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlar 13.945 TL,
Yüzde 50 oranında aylık alanlar 9.296 TL,
Yüzde 25 oranında aylık alanlar 4.648 TL alacak.
Taban aylık 19.089 TL olursa:
Yüzde 75 oranında aylık alanlar 14.316 TL,
Yüzde 50 oranında aylık alanlar 9.544 TL,
Yüzde 25 oranında aylık alanlar 4.772 TL seviyesinde ödeme görecek.
Yeni zam oranları açıklandığında, ek ödeme dahil toplam maaşı bu rakamların altında kalanların aylıkları otomatik olarak bu seviyelere tamamlanacak.