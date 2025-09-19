Staj ve çıraklık SGK başlangıç tarihi kabul edilecek mi? 1999 öncesi staj ve çıraklık sigortası...

Staj ve çıraklık mağdurlarını yakından ilgilendiren düzenleme Meclis gündemine taşındı. Lise yıllarında staj yapan ancak emeklilikte bu süreleri hizmet başlangıcı olarak saydıramayan milyonlarca kişi için umut veren adım atıldı. SGK primleri emeklilik hesabında dikkate alınmadığı için uzun süredir gündemde olan bu konu hakkında atılacak adımlar yakından takip ediliyor.
Çıraklık ve staj dönemlerinin emeklilikte başlangıç sayılması için beklenen adım atıldı. Uzun süredir gündemde olan düzenleme Meclis’e sunuldu. Teklifle birlikte, çırak ve stajyer olarak çalışılan sürelerde emekliliğe esas prim ödenmemesi nedeniyle yaşanan durum hakkında yeni gelişmelerin yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Yeni düzenleme yasalaşırsa, milyonlarca kişi için emeklilik yaşı öne çekilebilecek.
Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren staj ya da çıraklık döneminin emeklilik tarihini etkilemesine ilişkin çalışma Meclis'e geldi.
Lise döneminde staj yapan kişilere ait Sosyal Güvenlik Kurumu'na emekliliği ilgilendiren prim ödenmediği için SGK başlangıç tarihi olarak staj süresi sayılmıyor.
Teklifte, staj süresinin emeklilik için belirleyici tarih olması gerektiği vurgulandı.
KANUN TEKLİFİ BELLİ OLDU
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan bilgilere göre "Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çıraklar, işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlun tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile Yükseköğretim Kanununun 46'ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin çıraklık ve staj süreleri" ve "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 41'inci maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde sayılanlar için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki çıraklık, staj ve eğitim süreleri, 3 ay içinde talepte bulunmaları ve borçların ödenmesi halinde, sigortalının başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.
Sigortalının başlangıç tarihinden sonraki süreler için borçlanma halinde sigortalılık süresine eklenir" açıklamasının konulması talep edildi.