Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla 81 ilde kapsamlı denetimler yapıyor. Bakanlık, halk sağlığını tehlikeye atan gıdaları ifşa ettiği 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncellemeye gitti. Listede dikkat çeken ürünler arasında sucuk ve kıyma harçlarında kanatlı eti ve sakatat, süt ürünlerinde ise bitkisel yağ, nişasta ve natamisin bulunduğu tespit edildi. Özellikle bazı restoranlarda pide ve lahmacun harçlarında da bu tür taklit ve tağşiş işlemlerinin yapıldığı bildirildi. İşte güncellenen hileli gıla ve ürünler listesi...

1 /12 Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden ve içerisinde taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin denetim sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığın yayımladığı listede, özellikle ‘Et ve Et Ürünleri’ kategorisinde yer alan bazı firmaların ürünlerinde ‘Tek Tırnaklı Eti’ tespit edilmesi nedeniyle uygunsuzluk bulunduğu açıklandı.

2 /12 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAKLİT TAĞŞİŞ LİSTESİ 2025

Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerinin ifşa listesi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorgulama listesi gündemde yer alıyor.

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş pekçok farklı ürün tespit edildi. Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi. Taklit ve tahşiş gıdalar arasında özellikle peynir, sucuk, tereyağı, zeytinyağı, kaşar peyniri, kıyma ve çeşitli baharatlar bulunuyor.

















3 /12 "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde tek tırnaklı eti grubunda olan domuz eti, acı kırmızı biber, sumak gibi birçok ürününde gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya maddesi tespit edildi.

İncelemeye alınan bir manda yoğurdunda ise manda sütüne rastlanmadı. Özellikle et, zeytinyağı, bal, lahmacun ve kebap gibi ürünlerde taklit ve tağşiş vakaları sıkça görülüyor.

4 /12 Listenin sağlığı tehdit eden ürünler bölümünde alkollü ürünlerde gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol, peynirde natamisin (Süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan E-235 kodlu koruyucu bir gıda katkı maddesi), balda, bitter çikolatada ilaç etken maddesi, ginsengli ve kahve aromalı gazlı içecekte ilaç etken maddesi yer aldı. TARIM ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listede yer alan bazı ürünler ve markalar şu şekilde;

5 /12

6 /12

7 /12

8 /12

9 /12

10 /12

11 /12