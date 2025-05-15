Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bakanlık 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncellemeye gitti: Tek tırnaklı eti grubunda domuz eti tespit edildi

Bakanlık 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncellemeye gitti: Tek tırnaklı eti grubunda domuz eti tespit edildi

Tuğba Güner
08:3515/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla 81 ilde kapsamlı denetimler yapıyor. Bakanlık, halk sağlığını tehlikeye atan gıdaları ifşa ettiği 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncellemeye gitti. Listede dikkat çeken ürünler arasında sucuk ve kıyma harçlarında kanatlı eti ve sakatat, süt ürünlerinde ise bitkisel yağ, nişasta ve natamisin bulunduğu tespit edildi. Özellikle bazı restoranlarda pide ve lahmacun harçlarında da bu tür taklit ve tağşiş işlemlerinin yapıldığı bildirildi. İşte güncellenen hileli gıla ve ürünler listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden ve içerisinde taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin denetim sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığın yayımladığı listede, özellikle ‘Et ve Et Ürünleri’ kategorisinde yer alan bazı firmaların ürünlerinde ‘Tek Tırnaklı Eti’ tespit edilmesi nedeniyle uygunsuzluk bulunduğu açıklandı. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAKLİT TAĞŞİŞ LİSTESİ 2025


Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerinin ifşa listesi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorgulama listesi gündemde yer alıyor.


Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş pekçok farklı ürün tespit edildi.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi.

Taklit ve tahşiş gıdalar arasında özellikle peynir, sucuk, tereyağı, zeytinyağı, kaşar peyniri, kıyma ve çeşitli baharatlar bulunuyor.









"Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde tek tırnaklı eti grubunda olan domuz eti, acı kırmızı biber, sumak gibi birçok ürününde gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya maddesi tespit edildi.


İncelemeye alınan bir manda yoğurdunda ise manda sütüne rastlanmadı. Özellikle et, zeytinyağı, bal, lahmacun ve kebap gibi ürünlerde taklit ve tağşiş vakaları sıkça görülüyor.

Listenin sağlığı tehdit eden ürünler bölümünde alkollü ürünlerde gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol, peynirde natamisin (Süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan E-235 kodlu koruyucu bir gıda katkı maddesi), balda, bitter çikolatada ilaç etken maddesi, ginsengli ve kahve aromalı gazlı içecekte ilaç etken maddesi yer aldı. TARIM ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listede yer alan bazı ürünler ve markalar şu şekilde;

#Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar
#hileli gıdalar
#hileli ürünler
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#guvenilirgida.tarimorman.gov.tr
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Çankırı Ilgaz konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi