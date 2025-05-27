Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), tren makinisti olmak isteyenler için yeni bir duyuru yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Tren Makinisti Temel Kursuna 140 kursiyer alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular, 26 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un resmi internet sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Peki, TCDD makinist kursiyeri alımı başvuru şartları neler, başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), tarafından yapılan açıklamaya göre, Tren Makinisti Temel Kursu kapsamında toplam 140 kursiyer alımı yapılacak. TCDD 2025 yılı tren makinisti temel kursu başvurusu İŞKUR üzerinden başladı.
TREN MAKİNİSTİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
01.01.1993 tarihinden sonra doğmuş olmak 2024 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak
Ön Lisans Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Makine, Otomotiv Teknolojileri, Mekatronik, Raylı Sist. Makine Teknolojisi, Raylı Sist. Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Raylı Sist. Makinistlik bölümlerinden birinden mezun olmuş olmak
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf)
TCDD MAKİNİST ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular, 26 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un resmi internet sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecek.
TCDD tarafından yapılan duyuruda, kursa kabul edilen kursiyerlerin tren makinisti olarak yetiştirileceği belirtilirken, detaylı şartların ve başvuru sürecinin yine İŞKUR üzerinden takip edilmesi gerektiği vurgulandı.