Orijinal cihazlar dışındaki cihazların tercih edilmemesi gerektiğini söyleyen Murat Güzer "2008 yılından beri bu işi yapıyorum. Zamanında tuşlu telefonlar vardı akıllı telefonlara geçtik hala aynı işi yapmaya devam ediyorum. Yenilenmiş telefon toplama telefondur. Ekranı, bataryası değişmiş pimi çekilmiş el bombası gibidir. Devlet katkı veriyor, fiyatı da çok uygundur. Bizde orijinal telefon 54 bin 55 bindir. Yenilenmiş cihaza 1 yıl garanti veriyorlar ve bu toplama telefonu 45 ila 50 bin arası fiyata satıyorlar mantıklı gibi görünüyor ama hiç mantıklı değil.