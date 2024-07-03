Kıdem tazminatı tavanı ücreti 2024 temmuz zammı ile belli oldu. Memur zammı açıklanır açıklanmaz tavan belli oldu. Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayı sonrası maaşlarını zamlı alacak. Memur zammı ile birlikte emeklilik dahil kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılanlar alacağı ücrette de artış yaşanacak. Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanması ile belli oldu. Peki, 2024 kıdem tazminatı tavanı ne oldu? 024 Temmuz ayında kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...
Kıdem tazminatı tavanı 2024 ocak ayında 35 bin 58 lira olmuştu. Temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? İşte, kıdem tazminatı hesaplama tablosu ve ayrıntılar...
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?
Kıdem tazminatı tavan ücreti Temmuz 2024 için belli oldu. Memur maaş zammı oranında artan yeni kıdem tavan rakamı brüt 35.057 TL olarak uygulanıyordu. 6 aylık memur enflasyon farkı ile güncel kıdem tazminatı tavanı 42 bin liraya yaklaştı.
Kıdem tazminatı tavanı Ocak 2024’te yüzde 49,25’lik memur zammı oranında binde 7,59 damga vergisi kesilmeden brüt 35.057 lira olarak uygulanıyordu. Temmuz 2024 içinse oran yüzde 19,31 artacak.
Açıklanan veriler ışığında yeni kıdem tazminatı tavanı damga vergisi kesilmeden brüt olarak 41.826 liraya yükseldi.
KIDEM TAZMİNATI TABANI ASGARİ ÜCRETİ BEKLİYOR
Kıdem tazminatı taban ücreti ise asgari ücret zammı ile artıyor. Ancak kıdem tazminatı taban ücreti belirleyen asgari ücretin ara bir zam ile artmayacağı açıklanmıştı. Kıdem tabanında 20.002 TL olarak uygulanan ücret için gözler Aralık ayında açıklanacak yeni asgari ücrete çevrildi. En az enflasyon oranında artış olması beklenen asgari ücret için Merkez Bankası’nın tahminleri ipucu verdi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise 43,52 oldu. Böylece kıdem tazminatı taban ücretinin de 20.002 TL’den 28.706 TL’ye yükselme ihtimali bulunuyor.
Kıdem tazminatı tavanının 42 bin 70 liraya yükselmesi bekleniyor.
Not: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliğine tabidir.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIR?
1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.
12.9.1980 - 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.
Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır :
1 - Aylık Gösterge X Aylık katsayısı
2 - Ek Gösterge X Aylık katsayısı
3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık katsayısı
4 - Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık katsayısı
5 - En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİR?
Kıdem tazminatı tavan oranı memur maaş zam oranı ile belirleniyor.
Bu rakam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek.
Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile belli olacak.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin işten ayrılırken giydirilmiş en son brüt ücreti esas alınıyor.
İşçiye, iş yerinde geçirdiği her bir yıl için bir aylık (30 gün) brüt ücreti tutarında ödeme yapılıyor, bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.