KIDEM TAZMİNATI TABANI ASGARİ ÜCRETİ BEKLİYOR





Kıdem tazminatı taban ücreti ise asgari ücret zammı ile artıyor. Ancak kıdem tazminatı taban ücreti belirleyen asgari ücretin ara bir zam ile artmayacağı açıklanmıştı. Kıdem tabanında 20.002 TL olarak uygulanan ücret için gözler Aralık ayında açıklanacak yeni asgari ücrete çevrildi. En az enflasyon oranında artış olması beklenen asgari ücret için Merkez Bankası’nın tahminleri ipucu verdi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise 43,52 oldu. Böylece kıdem tazminatı taban ücretinin de 20.002 TL’den 28.706 TL’ye yükselme ihtimali bulunuyor.