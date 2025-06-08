Teşkilat 147. bölüm fragmanı nefes kesti: "Albay Nazım ölecek mi?" sorusu yanıt bulacak

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat, sezon finaline bir adım kala heyecanı zirveye taşıyor. Aksiyon dolu sahneleri ve sürpriz gelişmeleriyle dikkat çeken dizide, 147. bölümde Altay uranyum bombasının izini sürerken büyük bir çatışma yaşanacak. İzleyiciler, bu çatışmada Albay Nazım’ın akıbetini merak ederken, “Teşkilat 147. bölümde neler olacak?” sorusunun yanıtı şimdiden araştırılıyor.
Teşkilat dizisinde sezon finali öncesi tansiyon iyice yükseliyor. Altay, uranyum bombasını ele geçirmeye çalışırken kritik bir çatışmanın içine sürükleniyor. Albay Nazım’ın hayatının tehlikede olduğu sahneler izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, Teşkilat 147. bölümde kim hayatta kalacak, kim veda edecek?
TEŞKİLAT 147 BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Altay ve Albay Nazım karşılaşmışlardı. Kraliçe ve Gökpençe operasyonu için yönetilen strateji planlarının birlikte yönetmeye karar verecekler. Başkan Akif’inde gelmesiyle Kraliçe, Kate ve Levent’ karşı hareket başlatacaklar.
Uzay, bir bölgeden alınan bir bomba olduğunu öğrenecek. Altay ve ekibi bir araya getirerek. Kaçıran bombanın uranyum bombası olduğunu keşfedecekler. Kate’in yeniden ayaklanacağını düşünen Altay, gizli bir plan yaparak, Levent’e yanaşmaya çalışacak. Kate ve Levent’in planının ne olduğunu bulmaya çalışacak. Kalabalık bir etkinliği hedef alarak uranyum bombasını patlatacaklar. Altay, bombanın patlamasını engellemek için onu arayacak ama başarıyı elde edemeyecek. Şiddetli bir patlamaya meydana gelecek. Albay Nazım, Altay’ teselli etmeye çalışsa da Altay bunu yapanların yanına bırakmayacağını dile getirecek.
Kraliçe, Korkut’tan kendisi için özel bir işi yapmasını isteyecek. Korkut ve Hamdi kendilerine verilen emri yerine getirmek için mekana baskı düzenleyecekler. Kraliçe o sırada Albay Nazım’ı kaçıracak ve şırınga ile ona gizli bir ilaç verecek. Altay, Albay Nazım’ı kurtarmaya gelse de düşman tarafından vurulacak. Peki, Albay Nazım ölecek mi?
TEŞKİLAT 148 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
TRT 1 ekranlarında izleyicilerin fenomen dizisi Teşkilat yeni bölümünde de heyecanı doruklarda yaşatacak. Albay Nazım ve Kraliçe ile ilgili gelişmelerin neler olacağı merak ediliyor. Teşkilat 148 bölümü sezon finali hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Peki, Teşkilat 148 bölüm sezon finali ne zaman yayınlanacak? diye merak ediyorsanız, 15 Haziran 2025 Pazar akşamı TRT 1^de saat 20:00'da yayınlanacak.