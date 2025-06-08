Teşkilat 147. bölüm fragmanı nefes kesti: "Albay Nazım ölecek mi?" sorusu yanıt bulacak

Uzay, bir bölgeden alınan bir bomba olduğunu öğrenecek. Altay ve ekibi bir araya getirerek. Kaçıran bombanın uranyum bombası olduğunu keşfedecekler. Kate’in yeniden ayaklanacağını düşünen Altay, gizli bir plan yaparak, Levent’e yanaşmaya çalışacak. Kate ve Levent’in planının ne olduğunu bulmaya çalışacak. Kalabalık bir etkinliği hedef alarak uranyum bombasını patlatacaklar. Altay, bombanın patlamasını engellemek için onu arayacak ama başarıyı elde edemeyecek. Şiddetli bir patlamaya meydana gelecek. Albay Nazım, Altay’ teselli etmeye çalışsa da Altay bunu yapanların yanına bırakmayacağını dile getirecek.