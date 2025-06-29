Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öğrenci alımları kapsamında, 24 Haziran 2025 Salı günü hem 5. sınıf öğrenci seçme sınavı hem de 7. sınıf nakil sıralama sınavı gerçekleştirildi. Özellikle 7. sınıf öğrenci nakil sınavı sonuçlarına göre, okulumuzdaki mevcut boş kontenjanlar kadar erkek ve kız öğrenci naklen alınacaktır.