Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öğrenci alımları kapsamında, 24 Haziran 2025 Salı günü hem 5. sınıf öğrenci seçme sınavı hem de 7. sınıf nakil sıralama sınavı gerçekleştirildi. Binlerce öğrenci Tevfik İleri AİHL 5. Sınıf Öğrenci Seçme ve 7. Sınıf Öğrenci Nakil Sıralama Sınavı Sonuçları sorgulama ekranı.
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öğrenci alımları kapsamında, 24 Haziran 2025 Salı günü hem 5. sınıf öğrenci seçme sınavı hem de 7. sınıf nakil sıralama sınavı gerçekleştirildi. Özellikle 7. sınıf öğrenci nakil sınavı sonuçlarına göre, okulumuzdaki mevcut boş kontenjanlar kadar erkek ve kız öğrenci naklen alınacaktır.
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 5. Sınıf Öğrenci Seçme ve 7. Sınıf Öğrenci Nakil Sıralama Sınavı sonuçları açıklandı mı?
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 5. Sınıf Öğrenci Seçme ve 7. Sınıf Öğrenci Nakil Sıralama Sınavı sonuçları açıklandı.
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 7. Sınıf Öğrenci Nakil Sıralama Sınav sonuçlarI
Sınavda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları okulumuz Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek duyulmaksızın yapılacaktır. Asıl kayıt hakkı kazananlardan kayıt yaptırmayacak olanların da 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 17.00 a kadar bizzat gelerek kayıt hakkından vazgeçtiğine dair dilekçe vermeleri gerekmektedir. (Dilekçe vermeyen öğrencilerin nakilleri otomatik olarak okulumuza çekilecektir.)