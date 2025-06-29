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Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. Sınıf öğrenci seçme ve 7. sınıf öğrenci nakil sıralama sınavı sonuçları açıklandı

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. Sınıf öğrenci seçme ve 7. sınıf öğrenci nakil sıralama sınavı sonuçları açıklandı

11:5629/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. Sınıf Öğrenci Seçme ve 7. Sınıf Öğrenci Nakil Sıralama Sınav Sonuçları</p>
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. Sınıf Öğrenci Seçme ve 7. Sınıf Öğrenci Nakil Sıralama Sınav Sonuçları

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öğrenci alımları kapsamında, 24 Haziran 2025 Salı günü hem 5. sınıf öğrenci seçme sınavı hem de 7. sınıf nakil sıralama sınavı gerçekleştirildi. Binlerce öğrenci Tevfik İleri AİHL 5. Sınıf Öğrenci Seçme ve 7. Sınıf Öğrenci Nakil Sıralama Sınavı Sonuçları sorgulama ekranı.

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öğrenci alımları kapsamında, 24 Haziran 2025 Salı günü hem 5. sınıf öğrenci seçme sınavı hem de 7. sınıf nakil sıralama sınavı gerçekleştirildi. Özellikle 7. sınıf öğrenci nakil sınavı sonuçlarına göre, okulumuzdaki mevcut boş kontenjanlar kadar erkek ve kız öğrenci naklen alınacaktır.

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 5. Sınıf Öğrenci Seçme ve 7. Sınıf Öğrenci Nakil Sıralama Sınavı sonuçları açıklandı mı?

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 5. Sınıf Öğrenci Seçme ve 7. Sınıf Öğrenci Nakil Sıralama Sınavı sonuçları açıklandı. 

5. Sınıf Öğrenci Seçme Sınav sonuçları için tıklayınız.

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 7. Sınıf Öğrenci Nakil Sıralama Sınav sonuçlarI

TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF ÖĞRENCİ NAKİL SIRALAMA SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Sınavda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları okulumuz Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek duyulmaksızın yapılacaktır. Asıl kayıt hakkı kazananlardan kayıt yaptırmayacak olanların da 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 17.00 a kadar bizzat gelerek kayıt hakkından vazgeçtiğine dair dilekçe vermeleri gerekmektedir. (Dilekçe vermeyen öğrencilerin nakilleri otomatik olarak okulumuza çekilecektir.)

#Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
#Tevfik İleri AİHL
#5. Sınıf Öğrenci Seçme Sınav sonuçları
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