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TikTok erişim sorunu sürüyor: Ne zaman düzelecek?

TikTok erişim sorunu sürüyor: Ne zaman düzelecek?

13:5520/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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TikTok ne zaman düzelecek, neden açılmıyor?

​TikTok, 19 Mart 2025 tarihinden itibaren erişim sorunlarıyla karşılaşmakta. Kullanıcılar, uygulamaya erişimde zorluklar yaşamakta ve bu durumun nedeni hakkında resmi bir açıklama bulunmamakta. Erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı veya sorunun ne zaman çözüleceği konusunda net bir bilgi mevcut değildir. ​Peki, 19 Mart TikTok kapalı mı, neden kapalı? İşte TikTok hata raporları!

19 Mart 2025 Çarşamba gününden itibaren, TikTok ve diğer bazı popüler sosyal medya platformlarına erişim sorunları yaşanmakta. Kullanıcılar, TikTok'a giriş yaparken bağlantı hataları ve yüklenme sorunlarıyla karşılaşmakta.

Bu erişim sorunları, Instagram, YouTube, X (Twitter) ve Facebook gibi diğer platformlarda da gözlemlenmiştir. DownDetector sistemlerine göre, 19 Mart 2025 tarihinde bu platformlarla ilgili erişim sorunlarında belirgin bir artış olduğu dikkat çekmekte.

TİKTOK neden açılmıyor?

Resmi makamlardan, özellikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK), konularda henüz bir açıklama yapılmamıştır. Ancak erişim sorunlarının bant daraltma (kısılma) nedeniyle yaygınlaştığı görülüyor.

TikTok ne zaman düzelecek? 

Erişim sorunlarının ne zaman çözüleceği konusunda kesin bir bilgi mevcut değildir. Kullanıcıların, platformların resmi açıklamalarını ve güncellemelerini takip etmelerini sağlar. Erişim engeli ve akış yenileme sorunun giderilmesi halinde yaşanan yeni gelişmeleri paylaşacağız.

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