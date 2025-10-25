TOKİ 1+1, 2+1 500 bin konut detayları açıklandı: TOKİ kampanyası başvuru şartları, tarihleri ve taksit sayıları

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 500 bin konutun 100 binini İstanbul’a ayrıldığını ifade etti.

Ankara’ya 30 bin, İzmir’e 21 bin Bursa, Gaziantep, Konya 13 bin Hatay ve Diyarbakır’a ise 12 bin konut yapılacak.

Şehit ailelerine gazilere ve engellilere yüzde 5 oranında kontenjan ayrılacak. Üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10’luk kontenjan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında “ Çok önemli bir bölümünü gençlerimize ayırdık. Projedeki yuvaların yüzde 20'si 18-30 yaş aralığındaki gençlerimize tahsis ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak. Projeye 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlarımız başvurabilecek. Tapuda eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar bu aşamada başvuru yapamayacak. Deprem bölgesindeki vatandaşlar için nüfus kayıt örneği veya bir yıl ikamet şartı yeterli olacak.